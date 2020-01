Tarek El Moussa révèle qu’il vit avec sa petite amie Heather Rae Young, appelle cela un «grand changement»

Les choses deviennent sérieuses entre Tarek El Moussa et sa petite amie Heather Rae Young. La star de Flip or Flop a révélé dans un post Instagram du 30 janvier que lui et la star de Netflix’s Selling Sunset vivent ensemble depuis un certain temps. Le couple a confirmé leur relation en août 2019.

Tarek El Moussa n’a pas peur de montrer ce qu’il pense de sa petite amie

El Moussa est clairement au-dessus de la lune au sujet de sa relation avec son collègue pro immobilier Young. Ses médias sociaux sont pleins de photos joyeuses de lui et de sa petite amie et des messages jaillissant de combien il l’aime.

“Elle est juste la petite chose la plus douce qui me fait me sentir spéciale, pas seulement l’inverse!”, A-t-il écrit dans une mise à jour Instagram du 20 janvier. “Je suis tellement excitée de l’avoir amenée dans mon monde et de vous la présenter à tous.”

El Moussa et Young partagent une maison «depuis un certain temps maintenant»

Étant donné à quel point El Moussa et Young semblent amoureux, ce n’est pas une énorme surprise que le couple ait décidé de partager une maison. Les deux «vivent ensemble depuis un certain temps maintenant», a expliqué El Moussa, ajoutant que «c’est vraiment amusant» car ils partagent leur temps entre deux maisons.

“Notre spot principal est dans le comté d’Orange mais une ou deux nuits par semaine nous restons chez nous à West Hollywood!”, Écrit-il.

L’ex-femme d’El Moussa, Christina Anstead, et son nouveau mari, Ant Anstead, vivent également dans le comté d’Orange. Elle et El Moussa coparentent leurs deux enfants, et ils vivent tous dans le même quartier.

«Ils vivent à un pâté de maisons de moi», a-t-il déclaré à Hollywood Life en août 2019.

El Moussa dit que vivre à West Hollywood est «un grand changement»

Tarek El Moussa et Heather Rae Young | Paul Archuleta / .

Alors que la distance entre Orange County et West Hollywood n’est que d’environ 40 miles, El Moussa dit que son nouveau quartier est très différent de l’OC.

“Pour moi … West Hollywood est un grand changement !!”, écrit-il. “On pourrait penser que c’était similaire à Orange County, mais je vous dis que c’est un monde différent!”

“Est-ce que quelqu’un sait ce que je veux dire quand je dis que le comté d’Orange et West Hollywood sont complètement différents?”, A-t-il demandé.

Plusieurs fans d’El Moussa étaient d’accord avec son évaluation de Los Angeles et du comté d’Orange, l’un répondant que les deux endroits étaient «complètement différents».

Devenir un résident à temps partiel de Los Angeles pourrait être un peu un ajustement pour El Moussa. Mais il est néanmoins ravi d’avoir trouvé le bonheur après quelques années marquées par un divorce très public et de multiples peurs de santé. (Ces dernières années, il a été traité pour un cancer de la thyroïde et des testicules et a également subi une chirurgie du dos.)

“La meilleure partie est que j’ai maintenant quelqu’un avec qui me coucher et me réveiller tous les jours”, écrit-il. “La meilleure partie est que cette personne est @heatherraeyoung!”

Lire la suite: Tarek El Moussa de «Flip or Flop» a eu le choc de sa vie en travaillant sur son dernier flip

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!