Taron Egerton en pourparlers pour diriger le remake de Little Shop of Horrors

Full Circle Cinema rapporte que Taron Egerton, vainqueur du Golden Globe (Rocketman) est en pourparlers pour jouer dans le Petite boutique des horreurs refaire. Bien que le rôle n’ait pas été officiellement confirmé, la sortie partage qu’il est probable qu’Egerton incarnerait Seymour Krelborn qui a été joué par Rick Moranis dans l’adaptation cinématographique de Frank Oz en 1986 du film de 1960 qui a inspiré Alen Menken, Howard Ashman et Miles Goodman hors-Broadway. musical.

Full Circle a également révélé, via Jeff Sneider de Collider, que Scarlett Johannson “a l’offre pour Audrey” tandis que Billy Porter est pressé d’exprimer Audrey II.

Le 1986 Petite boutique des horreurs suit un ouvrier de fleuriste, Seymour, qui découvre que son attrape-mouche Vénus peut parler. Dans le contexte de NYC, son amour pour son collègue attrayant Audrey le conduit à nommer l’usine Audrey II. Cependant, comme Audrey II commence à croître rapidement, son appétit devient insatiable. Seymour commence alors à nourrir les humains attrape-mouche de Vénus, à commencer par le petit ami abusif d’Audrey.

Le film est devenu un classique culte et a reçu deux nominations aux Oscars pour les meilleurs effets, effets visuels et meilleure musique, chanson originale, tandis que la comédie musicale de rock d’horreur hors Broadway a fait le tour du monde. Basé sur le film de 1960, la comédie musicale a été créée en 1982 et a remporté le prix Drama Desk pour la meilleure comédie musicale.

