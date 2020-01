Tate est l’homme le plus chanceux de la planète

Le temps presse et l’avant-dernier épisode de cette semaine était consacré au conseiller Rashad Tate. Il a finalement été révélé ce qu’il faisait la nuit où Ghost a été abattu, et il est définitivement arrivé à Truth.

Tate – comme lui ou non – avait toujours un côté sale dont les téléspectateurs n’avaient qu’un petit aperçu, mais cette fois, la série le montrait sous un jour différent. Voici un récapitulatif de l’épisode 14, «Reversal of Fortune».

Larenz Tate | Mike Coppola / .

Tate noie ses chagrins

Lorsque l’épisode s’ouvre, Tate s’enivre dans un bar. Le sien

son frère vient le chercher et il se réveille dans la chambre de son neveu. Il apprend

à propos de la course de gouverneur de James à la table du petit déjeuner et se réchauffe partout

encore. Son frère, un policier, lui donne un changement de vêtements – y compris un sweat à capuche – avant

ils se dirigent vers le champ de tir. Son frère veut qu’il rejoigne la force, mais

Tate n’est pas prête à abandonner la vie politique.

Il décide de perturber un déjeuner de stratégie avec Ramona,

Lorette Walsh et Steven, le représentant du Parti démocrate. Il les supplie de

reconsidérer St. Patrick et le mettre sur le ticket à la place. Ramona menace

appeler les flics sur lui mais les deux autres lui demandent de jouer gentiment mais de partir. Il

laisse tomber la bombe F avant de prendre d’assaut.

Après une courte visite à son église, un pasteur lui rappelle que

les choses peuvent changer. Tate n’y croit pas.

Des tueurs à gages viennent en ville, Tate change d’avis

Tate reçoit une visite à son bureau de campagne de Saxe et Rodriguez qui veulent son aide pour clouer St. Patrick. Il est prêt à le faire. Nous apprenons également Croop (joué par Cedric the Entertainer) et son fils est une équipe de tueurs à gages.

Ils rencontrent Tate pour discuter de «la marque», mais Tate essaie d’annuler le travail depuis qu’il travaille avec les fédéraux. Ils ne le savent pas et menacent de le tuer s’il ne les engage pas (de peur qu’il ne les ratisse si la cible meurt de toute façon) ou s’il ne les paie pas. Il abandonne Ghost.

Croop et son fils sont affichés à l’extérieur de la vérité, mais ils ne le font pas

savoir que Tate est à l’intérieur pour avertir James / Ghost du coup. Dans cette scène,

Ghost déchire Tate, qui passe de vouloir corriger son erreur à se faire

énervé contre Ghost à nouveau.

Le fantôme part et les tueurs le suivent dans cet entrepôt

site où il parle à Tommy.

Ailleurs, Tate se rend dans un café où les habitants le couvrent d’amour et d’admiration, et il est inspiré pour poursuivre sa campagne. De retour à son bureau, Cassandra est là (envoyée par Ramona), attendant de le convaincre de renoncer à son offre. Il lui rappelle que les démocrates n’ont encore approuvé personne et l’envoie.

Dans l’entrepôt, Croop et son fils visent et commencent à tirer sur

Fantôme. Une fusillade s’ensuit et se termine avec Croop mort et tout le monde à peine

s’échapper. Au cours de ce drame, Dre se présente à la Tate pour ratifier Tariq.

Tate avec succès canards et esquives

Après avoir raccroché au fils en colère de Croop, Tate se rend à la garderie de Tasha pour lui dire que James va dénoncer Tariq à propos de Ray Ray. Il la presse de dénoncer Jamie aux flics, mais elle n’est pas déprimée.

Plus tard dans la soirée, Tate est approché devant la maison de son frère par le fils de Croop, Carter. Il tire une arme sur lui et lui dit qu’il tue toute sa famille en guise de représailles. Le frère de Tate arrive et lui tire dans le dos. Tate ment et dit à sa famille qu’il s’agissait d’une tentative de vol.

Il se dirige vers son bureau et Stern et Walsh entrent et lui demandent son approbation pour Walsh. C’est un non. Tate appelle alors Dre. C’est la scène où il remet les plaques d’immatriculation et confirme le hit de Ghost by Dre.

Les choses se tournent alors vers lui pour se rendre au poste de police pour donner

une déclaration sur le «vol» et la mort de Carter. Bien que son frère soit douteux

à propos de son histoire et veut que les flics le traitent comme tout autre civil, le

les détectives sont copains avec Tate parce qu’il est un ancien flic. C’est un

cas fermé.

L’interrogatoire est interrompu lorsque tout le quartier est

alerté d’une fusillade sur la vérité. Tate parle de son chemin vers le crime

scène. Dans la voiture de son escouade, son frère lui dit qu’il pense qu’il est impliqué dans

tout ce qui se passe. Il le nie et tourne une histoire, et son frère

dit qu’il est sûr que Rashad réussira à s’en sortir parce qu’il est le m * f * le plus chanceux

il sait.

La fortune de Tate tourne

Ils arrivent au club et Tate dans son sweat à capuche noir, se dirige vers l’entrée où les journalistes sont rassemblés. Il est interrogé sur les événements de la nuit et apprend que St. Patrick est mort. Choqué, il se rassemble et donne un rapide discours de motivation sur la communauté.

Le lendemain, Tate reçoit la visite de Walsh et Steven. Ils le veulent sur le ticket en tant que lieutenant-gouverneur, mais il conteste un accord à se présenter pour le gouverneur. Il souligne que St. Patrick était mauvais pour la marque et Steven est d’accord.

Tate fait un rassemblement à l’église et ensuite, son frère

l’informe que Dre est décédé dans une cellule de prison. Il soupçonne Rashad d’en savoir plus que lui

laisser passer et fait une remarque sur lui d’avoir de la chance à nouveau. Tate se heurte à

Ramona dehors et elle sourit et commente son renversement de fortune. Il souffle

son off et se dirige vers certains journalistes, en leur disant que Ramona Garrity était

avoir une liaison avec St. Patrick.

Plus tard dans l’épisode, Tate conclut un accord financier avec Stern à son quartier général de campagne. Il est ensuite vu se rouler au lit avec Cassandra dans une suite d’hôtel de luxe et Ramona vient frapper à la porte. Elle le confronte au sujet des rumeurs qu’il a lancées et de sa carrière ratée.

Il la raconte avec suffisance et lui montre la porte, puis fait la même chose à Cassandra (mais pas sans la remercier d’avoir payé pour la chambre). À la télévision, il est montré que le tireur de James / Ghost a été arrêté, et le suspect est montré. Tate est surpris.