Taylor Swift brise le silence lors de la fuite de l’appel de Kanye West 2016

Taylor Swift sait comment jeter de l’ombre, mais elle sait aussi comment collecter des fonds pour des causes importantes.



Kanye West et Taylor Swift se sont disputés pendant la majeure partie de la dernière décennie après que le rappeur ait pris d’assaut la scène lors de son discours d’acceptation VMA. Ils ont ensuite écrasé leur bœuf avec Taylor présentant au rappeur son prix Michael Jackson Video Vanguard aux VMA 2015. Mais seulement quelques mois plus tard, la querelle de Taylor Swift et Kanye West a été remaniée. “Famous” de Kanye a déclenché un débat autour de leur relation après ses paroles controversées, alors même qu’il affirmait l’avoir clarifié avec Taylor.

Au cours du week-end, la longue conversation entre Kanye et Taylor a fait surface en ligne, ce qui semble finalement jouer en sa faveur. Cela montre clairement que Kanye a omis les paroles où il la qualifiait de «salope» lorsqu’il l’a contactée pour approbation. Taylor s’est rendue à IG où elle a mis à profit la récente controverse pour aider à sensibiliser quelques organisations auxquelles elle a fait don à la suite de la pandémie de COVID-19.

“Au lieu de répondre à ceux qui me demandent ce que je pense de la séquence vidéo qui a fuité, prouvant que je disais la vérité tout le temps à propos de * cet appel * (vous savez, celui qui a été enregistré illégalement, que quelqu’un édité et manipulé afin de me cadrer et de me mettre, ma famille et mes fans en enfer pendant 4 ans).

De toute évidence, la vérité l’a libérée. Bien qu’il ne semble pas que Kim soit trop excusé pour ça.

