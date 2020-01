Taylor Swift dit qu’elle est heureuse d’avoir pu travailler sur le film de chats “Weird-Ass”

Souvenirs / Tout seul au clair de lune / Je peux rêver du bon vieux temps / Avant Chats a été adapté dans un film.

Wow, ces paroles musicales d’Andrew Lloyd Webber sont sûrement prémonitoires à l’ombre du flop théâtral de la pièce de théâtre bien-aimée, hein? Il devait être une sorte d’apaisant. Vous savez qui dit aussi des choses apaisantes à propos de sa récente expérience dans un média particulièrement dramatique? Taylor Swift, la grâce salvatrice convenue des chats, qui ne regrette absolument pas sa participation au raté.

L’idole de la pop a annoncé avec enthousiasme à haute voix et fière qu’elle était si heureuse de faire partie du film, et elle a également pu rencontrer l’une de ses idoles pendant le tournage.

«Je suis heureux d’être ici, heureux d’être nominé, et j’ai passé un très bon moment à travailler sur ce film bizarre. Je ne vais pas décider rétroactivement que ce n’était pas la meilleure expérience. Je n’aurais jamais rencontré Andrew Lloyd Webber ni vu comment il fonctionne, et maintenant il est mon pote. J’ai pu travailler avec les danseurs et les interprètes les plus malades. Aucune plainte.”

Swift a été nominée pour un Golden Globe pour la chanson originale “Beautiful Ghosts”, qu’elle n’a pas gagnée. Cependant, être nominé et se rapprocher d’un EGOT n’est pas une mauvaise chose pour sa réputation. De plus, c’est cool qu’elle ne le jette pas comme beaucoup d’autres personnes, y compris même certains des acteurs.

Pourtant, je trouve tellement fascinant la rapidité avec laquelle les gens primés d’Hollywood peuvent passer de l’or Oscar à l’appât Golden Raspberry. Au moins Swift s’est amusé et a pu rencontrer et se lier d’amitié avec l’un des dramaturges musicaux les plus excentriques de Broadway. De plus, je suis sûr qu’un lourd chèque de paie a été impliqué, car j’ai l’impression que c’est la manière principale dont Hooper a attiré tant de visages Chats. Moi-ouch.

Mais vraiment, je suis intéressé à en savoir plus sur ce qui s’est si mal passé pendant la production de ce raté colossal et j’espère qu’un jour nous aurons une sorte de documentaire en coulisse qui plonge exactement dans cela.