Taylor Swift est prête à être elle-même – / Film

Le document Netflix Miss Americana veut vous faire découvrir une sensation indé peu connue. Son nom est Taylor Swift – avez vous entendu parler d’elle? Bien sûr que vous l’avez fait, je suis juste un cul intelligent. Taylor Swift est une méga-star – une icône pop connue dans le monde entier. Mais selon Swift elle-même, elle n’était jamais vraiment libre d’être elle-même – jusqu’à présent. Le documentaire, présenté en première à Sundance, suit Swift pendant une «période de transformation dans sa vie». Regardez la bande-annonce de Miss Americana ci-dessous.

Bande-annonce de Miss Americana

J’aime la musique de Taylor Swift et je suis heureuse de l’admettre! Mais j’avoue que je connais très peu la pop star. J’ai une vague compréhension de sa vie qui brillait des gros titres, mais au-delà, je suis un peu dans le noir. Alors peut-être que Miss Americana est le film parfait pour moi – et c’est pourquoi je l’attrape quand il sortira à Sundance demain soir.

Le documentaire est présenté comme «un regard brut et émotionnellement révélateur sur l’un des artistes les plus emblématiques de notre temps au cours d’une période de transformation dans sa vie alors qu’elle apprend à embrasser son rôle non seulement en tant qu’auteur-compositeur et interprète, mais en tant que femme exploitant le pleine puissance de sa voix. “

Tout cela semble – et sonne – bien. Mais je ne peux pas m’empêcher de me demander à quel point le doc sera finalement honnête. Après tout, cela a clairement été fait avec l’approbation et l’accès de Swift, ce qui me fait penser que Swift aurait pu avoir un contrôle total sur la façon dont le film se jouera finalement. Mais peut-être que la réalisatrice Lana Wilson a pu aller au-delà de cela et vraiment aller au cœur du problème. Nous verrons.

La page Sundance du film déclare que Wilson «offre une fenêtre à multiples facettes sur Swift, son processus créatif et son expérience singulière d’être l’une des lumières les plus brillantes sur la scène mondiale. Présentant la vulnérabilité de Swift et son intelligence et son esprit féroces, Wilson capture des moments à la fois tendres et exaltants alors que la superstar entame le dernier chapitre de sa carrière déjà extraordinaire. »

Miss Americana fera sa première mondiale le 23 janvier 2020 au Sundance Film Festival avant de sortir sur Netflix et dans certains cinémas le 31 janvier.

Articles sympas du Web: