Taylor Swift et la terrible situation qui attriste sa vie, une tumeur au cerveau

Pour commencer l’année, Taylor Swift a annoncé à tous ses millions de fans que sa mère avait malheureusement subi une rechute, quatre ans après avoir reçu un diagnostic de cancer, bien qu’ils ne soient jamais entrés dans les détails, car ils ne le souhaitaient pas.

Cependant, maintenant Taylor a décidé de communiquer ce qui se passe avec l’état de santé d’Andrea, sa mère, dans une interview pour le magazine Variety, où il a révélé qu’ils avaient de très mauvaises nouvelles qu’ils avaient reçues pendant une chimiothérapie. .

“Ils ont détecté une tumeur dans son cerveau pendant qu’il était sous traitement. Et les symptômes que quelqu’un éprouve quand il a une tumeur au cerveau sont très différents, ils ne ressemblent à rien de ce que nous avons traité auparavant, donc ça a été une période très difficile pour moi famille “, a-t-il avoué.

Pour cette raison, la belle pop star a décidé d’annuler sa tournée mondiale pour cette année où il présenterait son album Lover, car il préfère passer du temps avec sa mère, qui se trouve dans cette situation grave.

La situation de sa mère a été une partie très importante pour l’inspiration de Taylor et le moteur de sa carrière, car il a inspiré l’une des chansons les plus émouvantes de son dernier album, “Soon You Get Better”, en espagnol “Soon You Be Mieux », où Swift a réfléchi à ce que serait sa vie sans la compagnie importante de sa mère.

“Tout le monde aime sa mère, bien sûr, est une figure très importante pour tout le monde. Mais dans mon cas, il est aussi mon guide. Presque chaque fois que je dois prendre une décision, je lui parle avant”, a-t-il également révélé dans l’interview.

Il convient de rappeler que Taylor Swift travaille en collaboration avec la plate-forme Netflix pour lancer son documentaire tant attendu “Miss American”. Le service de streaming lancera le documentaire de Taylor le 31 janvier, après ses débuts à l’ouverture du Festival international du film de Sundance.

“Miss Americana” fera ses débuts lors de la soirée d’ouverture du Festival international du film de “Sundance” le 23 janvier, avant sa première sur la plateforme Netflix. Lana Wilson est la réalisatrice qui a réalisé le film, elle montrera au public la vie révélatrice de la chanteuse controversée et talentueuse.

