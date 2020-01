Taylor Swift et ‘Star Wars’ partagent une connexion inattendue

Taylor Swift n’est pas un chevalier Jedi. Star Wars ne propose pas de bande-son Taylor Swift. Cependant, la star incroyablement réussie a un lien inattendu avec la franchise de films emblématique.

Nous voulions examiner un artiste talentueux, impliqué dans les camps Swift et Star Wars, que vous ne connaissez peut-être pas.

Derrière chaque acteur de cinéma à succès, se trouve souvent un double cascadeur. Il y a des équipes d’experts et de professionnels dans les coulisses qui voient rarement les projecteurs. Certains d’entre eux sont notables à Hollywood en raison de leurs capacités physiques.

Un tel cascadeur a un curriculum vitae impressionnant et sert également de lien inattendu entre Taylor Swift et Star Wars.

Qui est Caitlin Dechelle?

Vous n’avez peut-être pas entendu parler d’elle avant maintenant, mais vous avez certainement vu Caitlin Dechelle en action. Le joueur de 27 ans est un double maître des cascades et a fait des apparitions dans les agents de Shield, John Carter, Percy Jackson, Ray Donovan et même How I Met Your Mother.

Elle est née à Miami et vit maintenant à Los Angeles, où elle a un flux constant de travail. Passionnée d’arts martiaux, elle a commencé à s’entraîner à l’âge de six ans. À neuf ans, elle était en compétition et perfectionnait ses compétences.

Elle a actuellement des ceintures noires en chinois Kenpo, Taekwondo et japonais Goju-Ryu.

Un CV impressionnant et à succès

Si vous avez regardé Guardians of the Galaxy, Furious 7, Terminator ou Wonder Woman, vous avez vu Caitlin Dechelle faire son truc. Elle a travaillé avec des dizaines de stars, dont Gal Gadot en tant que double principale, et continue d’être très demandée avec ses prouesses physiques.

Elle dit que Jackie Chan est son mentor, et elle continue d’améliorer ses arts martiaux avec son soutien. Chan l’a aperçue pour la première fois sur ESPN et a tendu la main pour qu’elle se joigne à lui dans un rôle de co-vedette et de cascadeur dans le zodiaque chinois. Leur amitié et leur amour partagé des arts martiaux se sont développés à partir de là.

Les arts martiaux sont parfois une condition préalable au double travail de cascadeurs à Hollywood. C’est le talent de Caitlin avec un bâton bo et une épée, au-delà de sa maîtrise de la ceinture noire, qui l’a aidée à décrocher sa dernière apparition à succès.

La connexion de Caitlin Dechelle à Star Wars

Caitlin Dechelle a gagné un rôle dans Star Wars: The Rise of Skywalker en tant que l’un des doubles cascadeurs de Daisy Ridley. Elle a atteint le niveau d’une ceinture noire à Taekwondo à l’âge de 14 ans. Elle a dit à Elle qu’elle s’était ensuite concentrée sur la maîtrise de toutes les armes sur lesquelles elle pouvait mettre la main – mais l’épée était sa spécialité.

Cette maîtrise brandissant l’épée lui a été utile lorsqu’elle a ramassé le sabre laser. Elle a impressionné tout le monde sur le plateau et a dit à Elle qu’elle avait un concert top secret sur The Mandalorian. Elle ne pouvait pas en savoir plus sur qui elle doublerait, mais a cité que c’était un «moment très emblématique».

Lien de Caitlin Dechelle avec Taylor Swift

Quand elle ne vole pas dans les airs, ne donne pas de coups de pied ou ne balance pas un sabre laser, Caitlin Dechelle a une vie personnelle et sociale. Parmi son groupe d’amis, se trouve la toujours talentueuse Taylor Swift.

Ils se sont connectés lorsque Caitlin a travaillé avec elle, en tant que doublure dans la vidéo Bad Blood (2015). Ils devinrent alors des amis rapides et le restent aujourd’hui.

Donc, bien que Taylor Swift n’ait pas de sabre laser, ni Star Wars n’offre les airs du chanteur pop à l’écran, ils ont une connexion.

Caitlin Dechelle apparaît partout, dans ses doubles rôles de cascadeur, faisant probablement d’innombrables connexions entre les stars. Avec son niveau de succès dans les arts martiaux et le maniement des armes, elle pourrait bientôt devenir le «Six Degrees of Kevin Bacon» de cascadeurs.