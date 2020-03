Taylor Swift fait des dons directs à ses fans pour le coronavirus | Instagram

Taylor Swift est l’une des nombreuses célébrités qui ont en solidarité avec ses admirateurs en raison du coronavirus, la pandémie mondiale qui fait rage dans le monde entier, faisant des dons pour leurs fans.

De la recherche de moyens pour aider les autres à se réfugier sur place à l’annulation d’événements, ce ne sont là que quelques-uns des les mesures que les gouvernements et les célébrités ont pris à cause de COVID-19.

Heureusement, la plupart des gens se rétablissent, mais cela peut provoquer de graves maladies chez les personnes âgées et conditions médicales préexistant.

TAYLOR SWIFT ENVOIE DE L’ARGENT AUX FANS

Taylor Swift aide à combler le vide où les revenus ont disparu pour plusieurs de ses fans. Certains ont gagné des milliers de dollars du hit maker “Amant” y “1989”.

Un fan, Holly Turner, a reçu une injection d’argent de Swift après que le photographe et graphiste indépendant ait écrit sur Tumblr que ses moyens de subsistance étaient menacés et qu’il envisageait de quitter New York.

L’interprète de “Breathe” a également envoyé 3 000 $ et a écrit: “Holly, tu as toujours été là pour moi. Je veux être là pour toi en ce moment. J’espère que cela vous aidera. L’amour, Taylor.

Le jeune Turner était totalement surpris. Swift «littéralement, sans l’aide de personne, m’a sauvé la capacité de rester ici. Je ne peux même pas croire ce que je vois maintenant “, a écrit Turner.

Swift a également envoyé 3 000 $ à un autre fanatique qui était stressé pour les factures accumulées, ce qui a suscité cette réponse du destinataire reconnaissant:

“Ce magnifique humain magique incroyable. Je ne sais même pas par où commencer, commenta le jeune homme.

L’Academy of Country Music a annoncé une liste d’artistes vedettes pour son spécial de musique country à diffuser sur CBS le 5 avril, au lieu de son programme de récompenses différé.

Shania Twain, Blake Shelton et Gwen Stefani, Miranda Lambert, Keith Urban, Carrie Underwood et Eric Church font partie des 23 artistes à se produire à “ACM présente: notre pays”.

