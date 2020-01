Taylor Swift grandit – / Film

Taylor Swift assise dans une fenêtre, versant sur les journaux intimes qu’elle tenait lorsqu’elle était enfant. Ils sont enfantins, mais ils sont aussi pleins de grandes ambitions et de grands rêves. Elle réfléchit au super sérieux de certains de ses mots et nous dit avec amusement qu’à un moment donné, elle a traversé une phase où elle a tout écrit avec une plume. «J’ai eu un encrier», dit-elle avant de rouler des yeux.

C’est ainsi Miss Americana commence, et nous ne le savons pas encore, mais cela prépare le terrain pour l’histoire dans son ensemble. Il ne s’agit pas tant d’un documentaire sur Taylor Swift que d’un documentaire sur Taylor Swift qui grandit – abandonnant des choses enfantines et se rendant compte qu’elle est bien plus qu’une «bonne fille». Il s’agit d’une jeune femme talentueuse qui dépense le gros d’elle la vie sous les projecteurs avant de réaliser qu’elle n’a pas à se soucier de rendre tout le monde heureux tout le temps.

Un documentaire comme celui-ci s’accompagne d’une question: à quel point est-ce vraiment honnête? Réalisateur Lana Wilson et son équipe de rédacteurs ont réuni un public séduisant, tape-à-l’œil et émotionnel qui a du punch et promet de nous montrer le vrai Taylor Swift. Mais Swift avait évidemment une contribution au document – elle a permis à l’équipe de la caméra de la suivre partout. Il faut supposer qu’elle avait une sorte de mot à dire dans la coupe finale. Et pourtant… Miss Americana se sent brutalement honnête. Il n’y a aucun sens ici que Swift agresse l’appareil photo ou se retienne. Parce qu’elle semble si douloureusement humaine ici. Elle est drôle, elle est charmante, elle est un peu idiote. Il est facile de devenir attiré par la pop star au fur et à mesure que les caméras tournent.

Miss Americana démarre avec Swift recevant des nouvelles que son album “Reputation” n’a reçu presque aucune nomination aux Grammy (il a marqué un nom pour le meilleur album vocal pop, mais nous ne voyons pas Swift apprendre cette nouvelle). Elle a l’air découragée, même si elle dit immédiatement: “Ça va, ça va.” Mais sa voix tremble un peu. Et à partir d’ici, nous revenons à l’essor de Swift, commençant à l’âge de 14 ans et devenant une sensation au fil des ans. C’est un regard rose sur une jeune fille qui a plus de succès que ses rêves les plus fous.

Mais ensuite, il s’arrête aux MTV Video Music Awards 2009, où, après que Swift a remporté le prix de la meilleure vidéo féminine, Kanye West se précipite sur la scène pour déclarer que Beyonce aurait dû être le vrai gagnant. Le moment laisse Swift tourner, car il ne lui est jamais venu à l’esprit que quelqu’un ne l’aimerait pas. De son adolescence à la fin de la vingtaine, tout le modus operandi de Swift devait être apprécié. Tout ce qu’elle a fait, chaque action qu’elle a entreprise, a été faite pour rendre les autres heureux et espérer que le bonheur lui soit rendu. Après avoir joué un énorme spectacle, Swift se penche en arrière dans le trajet en voiture jusqu’à la maison et dit rêveusement à la foule: «Ils étaient si heureux.» Elle pense aux fans qui crient – mais pas elle-même.

Il est facile d’éliminer les problèmes des personnes riches et puissantes, mais la nature intime de Miss Americana nous permet de voir à quel point le monde de Swift surréaliste peut être – où des centaines de fans hurlants campent littéralement devant sa maison, où des têtes parlantes vont sur Fox News et appelez-la une salope, où elle continue de se faire tirer dans un boeuf avec Kanye West. Ce sont des problèmes qu’aucun de nous n’aura à affronter, mais il est impossible de ne pas sympathiser avec Swift ici.

Et la mégastar nous donne également des indices sur des problèmes qu’elle a traités et qui sont en grande partie les types de problèmes des gens ordinaires. Elle avoue que pendant un certain temps, elle a souffert d’un trouble de l’alimentation – elle attraperait une photo de paparazzi d’elle-même, déciderait qu’elle avait l’air trop grosse et se crève de faim. Elle parle également de son agression sexuelle aux mains du DJ du matin David Mueller. Il y avait des témoins – et même une photo de – de l’agression, et pourtant Mueller a encore osé accuser Swift de mentir et ensuite la poursuivre. Swift a contre-poursuivi (pour un dollar) – et a gagné.

L’agression sexuelle et les événements qui la suivent sont en quelque sorte un catalyseur ici. Même si Swift avait déjà passé des années en tant que superstar du pouvoir, c’est le fait d’être cru en cour qui la convainc qu’elle a un vrai pouvoir. Le pouvoir non seulement de divertir, mais aussi de provoquer le changement. En conséquence, elle prend ce qui aurait pu être une décision accablante: devenir politique.

Avec son expérience dans la musique country, Swift avait été formée pour ne jamais devenir politique, avec la damnation rapide des Dixie Chicks pour avoir critiqué George W. Bush comme un excellent exemple. Mais alors que la chanteuse regarde l’odieux Marsha Blackburn se présenter aux élections dans l’État d’origine de Swift, au Tennessee, elle décide que ça suffit. Dégoûté par la position apparemment anti-femmes de Blackburn, Swift décide de soutenir publiquement son adversaire démocrate. C’est une décision qui amène l’équipe de direction de Swift à s’adapter à la connotation. Ils ne veulent absolument pas qu’elle fasse ça. Mais en larmes, l’artiste prend position. Elle a une voix – et il est temps qu’elle l’utilise. Malgré les meilleurs efforts de Swift, Blackburn gagne finalement – un mouvement qui étourdit Swift, mais lui permet ensuite de continuer à pousser. Avoir de l’espoir dans un avenir où les partisans de Donald Trump à tendance fasciste ne sont plus au pouvoir. (Trump reçoit une mention occasionnelle ici et là, avec l’un des moments les plus drôles qui arrive lorsque Swift est informé que sa position politique pourrait l’amener à l’attaquer, et Swift répond rapidement: “Fuck it. Je m’en fiche.”)

Mais Miss Americana n’est pas une chape politique. La politique occupe la moitié arrière du film et donne lieu à des scènes puissantes. Mais entre tout cela, nous avons droit à des aperçus dans la vie quotidienne de Swift: elle boit du vin (avec de la glace) avec un ami; elle traîne avec ses chats; elle passe des heures et des heures dans le studio à trouver la musique et les paroles de son album récemment sorti “Lover”. Ce truc est léger et moelleux, et certains peuvent le trouver un peu plus que remplissant. Mais l’esprit de la chanteuse transparaît: c’est amusant de la regarder juste être elle-même, de s’énerver sur ses propres paroles, de manger un burrito, d’être humaine. Mais surtout, il est habilitant de voir Swift enfin entrer en elle-même. Pour se rendre compte qu’elle n’a plus à se soucier de faire en sorte que tout le monde dans le monde l’aime tant qu’elle a trouvé un moyen de s’aimer.

/ Classement du film: 8 sur 10

