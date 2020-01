Taylor Swift n’assisterait pas aux Grammys malgré une rumeur de performance

Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec les accusations de sexisme au sein de la Recording Academy?



Au cours des dernières semaines, les Grammys ont dévoilé progressivement les artistes qui se produiront lors de la cérémonie de ce soir. Taylor Swift n’a jamais été confirmée publiquement comme l’une de ces artistes, mais des rumeurs circulaient selon lesquelles elle ornerait la scène du Staples Center. Selon Variety, les discussions selon lesquelles Swift pourrait interpréter “The Man” pendant la cérémonie de remise des prix ont été alimentées par les horaires de répétition, y compris une artiste “TBA” qui était censée être elle.

Maintenant, des sources disent que, non seulement Swift s’est retirée de cette performance potentielle, elle ne participera pas tous ensemble aux 62e Grammy Awards. Étant donné que Swift a eu une relation solide avec les Grammys – se produisant plusieurs fois et remportant plusieurs prix – cette annonce est une surprise qui appelle une enquête.

Neilson Barnard / .

Une variété possible de la décision de Swift, a suggéré Variety, est qu’elle boycotte la cérémonie à la lumière d’accusations récemment révélées selon lesquelles la Recording Academy est chargée de sexisme. Plus tôt cette semaine, l’ancienne chef des Grammys, Deborah Dugan, a déposé une plainte contre la National Academy of Recording Arts and Sciences, arguant qu’elle avait été licenciée à tort après avoir attiré l’attention sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les irrégularités dans le cadre du processus de nomination aux Grammy. “The Man” de Swift est un hymne féministe, donc interpréter cette chanson aux Grammys aurait pu sembler fallacieux car il soutiendrait simultanément une institution prétendument sexiste.

Le dernier album de Swift, Lover, ne pas être nominé pour l’album de l’année pourrait également expliquer son absence de l’affaire de ce soir. Alors qu’elle est reconnue dans les catégories de la chanson de l’année, de la meilleure performance solo solo et du meilleur album vocal pop, être négligée pour AOTY aurait pu décevoir l’artiste de 30 ans – en particulier parce que la réputation a connu le même sort aux Grammys 2018 . Avant que ces albums ne soient figés, Swift a été récompensé par la Recording Academy, ramenant à la maison l’album de l’année pour Fearless en 2008 et 1989 en 2014.

