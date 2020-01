Taylor Swift présentera son documentaire au Sundance Festival | INSTAGRAM

De nombreux changements sont notés au Sundance Film Festival, où quelque 118 longs métrages sortiront au cours des 10 prochains jours, à partir de jeudi.

Les sociétés de streaming font désormais partie des générateurs qui connaissent le plus de succès. Le chapiteau de l’événement inaugural appartient à un film de Netflix: le documentaire très attendu de Taylor Swift “Miss American”. Et pour la première fois depuis des décennies, le festival annuel de cette ville de vacances de ski commencera sans le discours de son fondateur, Robert Redford.

Sundance se dispensera de la traditionnelle conférence de presse du premier jour, présidée depuis les années 1980 par Redford, le visage brillant de l’événement. L’année dernière, Redford a à peine fait une petite apparition lors de la conférence de presse et a déclaré qu’il prévoyait de prendre sa retraite. “Nous sommes à un point où je peux déménager dans un autre endroit”, a alors déclaré Redford.

L’acteur et cinéaste de 83 ans, qui a également déclaré l’an dernier qu’il se retirait du théâtre, sera toujours présent à Sundance. En plus d’être présent au festival, il apparaît dans deux documentaires qui seront projetés lors de l’événement, dont un co-réalisé par son petit-fils, Dylan Redford.

Même ainsi, la journée d’ouverture ne manquera pas d’étoiles. “Miss Americana” amènera Swift dans les rues enneigées de Park City dans ce qui sera sûrement l’une des premières qui provoquera le plus de frénésie. Au cours de la semaine et demie à venir, de nombreuses autres célébrités seront à Sundance, dont Hillary Clinton (le sujet d’une nouvelle série documentaire Hulu), Lin Manuel-Miranda (le sujet de trois documentaires au festival), Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell (stars du remake de “Force Majeure”, “Downhill”) et bien d’autres.

La découverte, cependant, est à bien des égards l’événement principal à Sundance, où d’innombrables distributeurs de films suivront les salles de cinéma à la recherche du prochain joyau. Le festival de l’année dernière a présenté de nombreux drames et documentaires acclamés, tels que “The Farewell” (“The Farewell”), “Honey Boy”, “Apollo 11”, “Clemency” et “American Factory”.

Un documentaire qui pourrait réussir sera présenté en première jeudi. «Crip Camp», réalisé par Jim LeBrecht et Nicole Newnham, commence par l’histoire d’un camp d’été branlant pour adolescents handicapés dans les montagnes Catskill de l’État de New York. Mais il s’agrandit pour raconter l’histoire du mouvement pour les droits des handicapés, auquel ce camp a donné tant d’élan. Il s’agit du film le plus récent de la société de production Barack et Michelle Obama, Higher Ground.

John Cooper, le directeur du festival, prend également sa retraite pour assumer le rôle de directeur émérite. Au cours de sa dernière année à la tête de Sundance, Cooper a déclaré qu’il était ravi de présenter une série de bonnes premières pour la journée d’ouverture. “C’est une journée d’ouverture très excitante et appétissante”, a déclaré Cooper. “Cela donne le ton de ce que les gens vont faire dans les 10 prochains jours.”

“Crip Camp” est aussi un film Netflix. Dans une interview, Cooper a parlé sans ambages de l’impact des sociétés de streaming sur le cinéma indépendant. L’année dernière, Amazon a fait plusieurs acquisitions coûteuses à Sundance (“Late Night”, “The Report”) qui ont eu des périodes de projection modestes dans les salles de cinéma. Cette année, ils viennent encore plus. Disney Plus a des films au festival. Et WarnerMedia, avant le lancement de HBO Max, offrira une réception.

“Les sociétés de streaming représentent de purs avantages pour le cinéma indépendant”, a déclaré Cooper. «Ce n’est qu’au cours des 10 dernières années qu’il a été possible de voir le succès des bandes indépendantes en chiffres dans les théâtres. Avant, il n’y avait même pas cette possibilité. Il y avait des exceptions à la règle et celles-ci sont devenues la norme que tout le monde devrait suivre. Avec le streaming, je pense que le nombre d’yeux sur ces films est beaucoup, beaucoup plus grand. »

“Nous vivons un très bon moment pour les narrateurs”, a-t-il ajouté. “La chose compliquée est de savoir comment ils obtiennent leur public, mais je pense qu’ils trouvent le public plus que par le passé.”

