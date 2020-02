TBT: regardez les photos de l’adolescent de Camilo Echeverry, c’était un galancito!

Le chanteur Camilo Echeverry fait la couverture des derniers portails après son mariage avec l’actrice Evaluna Montaner. Mais saviez-vous que ses débuts remontent à mes 12 ans? Regardez comment c’était!

24 février 2020

Camilo Echeverry il s’est marié il y a quelques semaines avec son chéri Évaluez Montaner.

Les deux ont fait une grande fête avec des amis, des collègues et la famille, puis partent pour Bora Bora et la Polynésie française, dans le cadre de leur lune de miel.

Bien que le plus jeune connaisse le colombien Camilo pour son succès “Tu tu”, il a ses origines en Colombie, ni plus ni moins que dans le programme Facteur X

Avec à peine 12 ans, il est apparu pour la deuxième fois en 2007 et a remporté le grand prix qui lui a permis d’enregistrer son premier album Give me your heart (2008) et de suivre ses vidéos sur internet.

Avez-vous vu à quel point il avait l’air jeune? Depuis, il n’a pas arrêté!

Album après album, collaborations, nouvelles chansons et même animateur d’une émission pour enfants: Camilo s’est montré très polyvalent dans sa carrière et maintenant il est très amoureux!

