TCM dévoile le Festival du film classique: édition spéciale pour la maison

Pour les fans qui cherchent à plonger dans l’histoire du cinéma tout en étant piégés à la maison, Turner Classic Movies a dévoilé un marathon spécial intitulé Festival du film classique: édition spéciale maison, célébrant les films classiques et les moments de la dernière décennie que les fans peuvent apprécier dans le confort de leur foyer. Consultez le calendrier TCM ci-dessous!

Le calendrier complet de Festival du film classique: accueil spécial Édition, en heure normale de l’Est, est la suivante:

Jeudi 16 avril

Une étoile est née (1954) 20 h – Film d’ouverture au Festival inaugural du TCM Classic 2010 présenté par Robert Osborne et Alec BaldwinMétropole (1927) 11 heures du soir. – Closing Night Film au TCM CFF 2010, il s’agissait de la première nord-américaine d’une version restaurée du film avec des images trouvées en 2008 en Argentine, avec un score en direct de l’Alloy OrchestraLuise Rainer: en direct du TCM Classic Film Festival (2011) 1 h 45 – Enregistré au 1er TCM CFF en 2010 lorsque Mme Rainer, la première gagnante consécutive d’un Oscar pour la meilleure actrice, avait 100 ansLa bonne terre (1937) 2 h 30 – Présenté au TCM CFF 2010 en présence de Luise RainerFille de Neptune (1949) 5 h – Présenté au TCM CFF 2010 à la piscine de l’hôtel Hollywood Roosevelt lors de la soirée d’ouverture avec Esther Williams et Betty Garrett en présence et mettant en vedette une performance des Aqualilies.

Vendredi 17 avril

Le septième sceau (1957) 6 h 45 – Présenté dans le cadre d’un hommage à Max Von Sydow au TCM CFF 2013, en présence de l’acteurElle portait un ruban jaune (1949) 8 h 30 – Présenté par Keith Carradine, au TCM CFF 2016Sondeur (1972) 10 h 30 – Présenté au TCM CFF 2018 en présence de Cicely Tyson, qui a été honoré avant la projection par une cérémonie des mains et de l’empreinte au TCL Chinese Theatre IMAX.Une dure journée (1964) 12 h 30 – Cette restauration en première mondiale a été introduite par Alec Baldwin et Don Was au TCM CFF 2014.Eva Marie Saint: en direct du TCM Classic Film Festival (2014) 14 h – Enregistré devant un public en direct au TCM CFF 2013 dans le cadre d’un hommage à Eva Marie Saint.Nord par nord-ouest (1959) 15 h 15 – Présenté au TCM CFF 2010 en présence d’Eva Marie Saint et de Martin LandauCertains Lite It Hot (1959) 17 h 45 – Présenté au TCM CFF 2010 en présence de Tony CurtisHarold et Lillian: une histoire d’amour hollywoodienne (2015) 20 h – Première côte ouest au TCM CFF 2016 en présence de Lillian Michelson et du réalisateur Daniel RaimDélivrance (1972) 22 h 00 – Une réunion des acteurs a été présentée au TCM CFF 2013 en présence de Burt Reynolds, Jon Voight et du réalisateur John BoormanLa créature du lagon noir (1954) 12 h 00 – Présenté en 3D au TCM CFF 2018, présenté par Dennis MillerGrey Gardens (1975) 1 h 30 – Présenté au TCM CFF 2014 dans le cadre d’un hommage à Albert Maysles, qui était présentVol de nuit (1933) 3 h 15 – Hors circulation depuis plus de 50 ans, ce film a été présenté par Drew Barrymore, petite-fille de la star du film John Barrymore au TCM CFF 2011.Kim Novak: en direct du TCM Classic Film Festival (2013) 5 h – Enregistré devant un public en direct au TCM CFF 2012 dans le cadre d’un hommage à Kim Novak

Samedi 18 avril

L’homme au bras d’or (1955) 6 h – Présenté au TCM CFF 2011 avec Nancy et Tina Sinatra et Vicki Preminger présentesL’amour fou (1935) 8 h – Présenté au TCM CFF 2019 par Bill Hader avec la comédienne Cora Sue Collins dans l’assistanceDouble harnais (1933) 9 h 15 – Présenté au TCM CFF 2016 par James Cromwell, le fils du réalisateur John CromwellVitaphone Shorts: Baby Rose Marie the Child Wonder (1929), Don’t Get Nervous (1929) & Lambchops (1929) 10 h 30 – Présenté au TCM CFF 2016 dans le cadre d’un programme célébrant le 90e anniversaire de Vitaphone, par le fondateur du Vitaphone Project, Ron HutchinsonSergent York (1941) 11 h – Le premier programme du Festival à être projeté dans le plus récent lieu du TCM CFF, le Legion Theatre at Post 43, présenté en 2019 par Andrew Jackson York, le fils du sergent Alvin C. York et du petit-fils Gerald YorkLa sécurité dure! (1923) 13 h 30 – Le premier des quatre films d’Harold Lloyd présenté au TCM CFF, accompagné d’un orchestre live et de musique composée et dirigée par Robert Israel en 2010 et présentée par Suzanne LloydIls vivent de nuit (1949) 15 h – Présenté au TCM CFF 2013 et présenté par Susan Ray, veuve du réalisateur Nicholas RayFaye Dunaway: en direct du TCM Classic Film Festival (2017) 16 h 45 – Enregistré devant un public en direct au TCM CFF 2016 dans le cadre d’un hommage à Faye DunawayRéseau (1976) 17 h 45 – Présenté dans le cadre d’un hommage à Faye Dunaway au TCM CFF 2016, en présence de l’actriceCasablanca (1942) 20 h – Coup de coeur éternel, ce film a été présenté trois fois au TCM CFF, dont la projection introduite par Peter Bogdanovich et Monika Henreid en 2010. Peter Bogdanovich sera de retour pour co-animer cette projection en directLes Magnifiques Ambersons (1942) 22 h 00 – Présenté au TCM CFF 2010, il a été présenté par Peter Bogdanovich et David Kamp. Peter Bogdanovich avec co-animateur de cette projection en directLa nuit et la ville (1950) 23 h 45 – Présenté au TCM CFF 2012 par Eddie MullerNorman Lloyd: en direct du TCM Classic Film Festival (2016) 1 h 30 – Enregistré devant un public en direct dans le cadre d’un hommage à Normal Lloyd au TCM CFF 2015; M. Lloyd avait 100 ans au moment de l’enregistrementLa Dame disparaît (1938) 2 h 30 – Présenté au TCM CFF en 2013 en présence de Norman Lloyd pour parler de son ami Alfred HitchcockLa passion de Jeanne d’Arc (1928) 4 h 15 – La plus grande présentation orchestrale à ce jour au TCM CFF a été cette projection de 2016, avec un orchestre en direct et le UC of Berkeley Alumni Chorus (sous la direction du Dr Mark Sumner) interprétant une partition originale de Richard Einhorn

Dimanche 19 avril

Jézabel (1938) 6 h – Présenté au TCM CFF 2017La mise en place (1949) 7 h 45 – Présenté au TCM CFF 2018 par l’animateur de Noir Alley Eddie Muller et l’acteur / cinéaste Malcolm Mays, qui a fait une lecture en direct du poème sur lequel le film est baséPeter O’Toole: en direct du TCM Classic Film Festival (2012) 9 h 00 – Enregistré devant un public en direct et dans le cadre d’un hommage à Peter O’Toole au TCM CFF 2011Laurent d’Arabie (1962) 10 h – Projeté dans le cadre d’un hommage à Anne V. Coates, ACE, au TCM CFF 2015, en présence du rédacteur en chef oscariséFemme à tête rouge (1932) 14 h – Présenté et présenté par l’historien du cinéma et auteur Carl Beauchamp au TCM CFF 2017Tante Mame (1958) 15h30. – Présenté au TCM CFF 2012, présenté par Todd OldhamChante sous la pluie (1952) 18 h – Présentée trois fois à ce jour au TCM CFF aux éditions 2010, 2012 et 2017 avec des invités au fil des ans, dont Debbie Reynolds, Stanley Donen et Todd Fisher et Ruta LeeFloyd Norman: une vie animée (2016) 20 h – Floyd Norman devait recevoir un hommage au TCM CFF 2020Le Hustler (1961) 21 h 45 – Le TCM CFF 2020 incluait un hommage à l’actrice Piper LaurieVisage de bébé (1933) 12 h 15 – Bruce Goldstein, invité de longue date du festival, avait l’intention de présenter une présentation spéciale au TCM CFF 2020, sur la censure du film et des images ajoutées quelques décennies plus tard à ce film pré-code populaireBardelys le Magnifique (1926) 1 h 45 – Serge Bromberg devait présenter ce silencieux récemment restauré avec accompagnement musical au 2020 TCM CFFVictor / Victoria (1982) 3 h 30 – Julie Andrews devait assister à la projection de ce film au TCM CFF 2020.