‘Team Kaylie’ Part 3 arrive sur Netflix en février 2020

L’équipe Kaylie revient sur Netflix quelques mois seulement après que la partie 2 ait atterri sur le service. La partie 3 de l’équipe Kaylie devrait frapper Netflix à l’échelle mondiale le 3 février 2020.

Pour ceux qui ne le savent pas, la série parle de la célébrité adolescente milliardaire Kaylie Konrad, qui est condamnée par le tribunal à diriger un club sauvage du centre-ville.

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les nouveaux épisodes seront supprimés le 3 février et il est prévu qu’ils se composeront à nouveau de 5 nouveaux épisodes.

Voici comment Team Kaylie est tombé sur Netflix jusqu’à présent:

La partie 1 de l’émission, composée de 5 épisodes est arrivée le 23 septembre 2019.La partie 2 de l’émission, composée de 5 épisodes et un spécial de Noël est arrivée le 2 décembre 2019.

Que pouvons-nous attendre de la partie 3 de l’équipe Kaylie? Kaylie commence clairement à s’adapter à sa nouvelle vie qui vient de passer Noël avec un ami et d’apprendre à passer des vacances plus traditionnelles. Nous avons également vu Kaylie décrocher son premier emploi dans la partie 2 qui, espérons-le, nous en verrons plus dans la partie 3 également.

Quand la partie 4 de l’équipe Kaylie sera-t-elle sur Netflix?

Tout d’abord, la partie 4 de l’équipe Kaylie est une certitude. La raison en est que cela conclura la première saison complète. Lorsque le spectacle a été commandé pour la première fois, il était commandé avec 20 épisodes. Comme nous le savons maintenant, les nouvelles pièces ont chuté rapidement.

Sur la base des calendriers de publication précédents, nous pouvions voir la partie 4 de l’équipe Kaylie sur Netflix dès avril 2020, mais nous pourrions également publier jusqu’à quelques mois après avril. Nous aurons plus d’informations à ce sujet au fur et à mesure.

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez hâte que la partie 3 de l’équipe Kaylie frappe Netflix.