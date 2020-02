Team Lebron Victorious; Chance The Rapper amène des invités spéciaux à la mi-temps du match des étoiles

Faits saillants du match de dimanche.



Dimanche soir, l’équipe Lebron a remporté la victoire lors du match 202 NBA All-Star, devançant l’équipe Giannis par un score de 157-155. Quelques instants plus tôt, les festivités étoilées du week-end NBA All-Star ont culminé lors de la performance à la mi-temps du 69e match annuel lorsque Chance The Rapper, originaire de Chicago, a été rejoint par Quavo, DJ Khaled et Lil Wayne pour le spectacle.

Ensemble, la programmation a organisé une setlist qui inclut “No Problem” de Chance avec Lil Wayne, “Hot SHower” et “I’m The One” avec Khaled et Quavo, sans Justin Bieber.

plus tôt dans la nuit, il a été émis l’hypothèse que Kanye West rejoindrait son compatriote originaire de Chicago pendant la performance en raison de suggestions qu’il serait. Cependant, Chance a finalement parcouru son verset sur “Ultralight Beam” en solo malgré la présence de West à côté de la cour avec sa femme Kim Kardashian.

Chance The Rappe profiterait également de l’occasion pour rendre hommage à la consommation de Kobe Bryant en interprétant “I Was A Rock” en son honneur. La soirée a commencé avec un hommage à Bryant ainsi que Jennifer Hudson, Common et Magic Johnson ont honoré sa mémoire dans le discours et la chanson. L’arène a également observé un moment de silence de huit secondes. La fin de la soirée a été marquée par la mémoire de Kobe, ainsi que par Kawhi Leonard, qui a reçu le nouveau MVP Award Kobe Bryant All-Star MVP.

