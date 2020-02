Team Ninja annonce un jalon pour ‘Nioh’, revenant potentiellement à la série ‘Ninja Gaiden’?

Avec Nioh 2La sortie de l’horizon, Team Ninja a révélé que le jeu original a atteint un cap de 3 millions d’exemplaires vendus.

Lancé pour la première fois dans le monde pour PlayStation 4 en février 2017, suivi d’une sortie Steam en novembre 2017, Nioh a connu une croissance régulière avec ses ventes, ayant vendu 2,5 millions d’exemplaires cette fois en février dernier et 2 millions d’exemplaires en mai 2018.

【『仁王』 全世界 累計 300 万 本 達成】

本 日 3 周年 を 迎 え た 『仁王』 、 全世界 で の 累計 出 荷 本 数 が

300 万 本 を 突破 し ま し た。

楽 し ん で い た だ い た 皆 さ ま 、 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま す。

続 編 『仁王 2』 は 来 月 3 月 12 日 発 売。

Tt び 最高 の 「戦 国 死 に ゲ ー」 を お 届 け し ま す 。https: //t.co/Jo9egQMBwr# 仁王 # 仁王 2 pic.twitter.com/xkrrex1j0a

– 『仁王 2』 公式 ア カ ウ ン ト (@nioh_game) 9 février 2020

Et en parlant de Team Ninja, dans une récente interview avec IGN, le réalisateur Fumihiko Yasuda a révélé que le développeur étudie la possibilité de revenir à une franchise de longue date sous la forme d’une nouvelle Ninja Gaiden Jeu! Une partie de l’attraction pour revenir à Ryu Hayabusa et compagnie est la récente résurgence de titres entourant les ninjas.

“Nous savons que certains fans voulaient Ninja Gaiden plus que Nioh 2”, admet Yasuda. “Maintenant, nous voyons beaucoup de jeux de ninja comme[[Sekiro: Shadows Die Twice]ainsi, et nous voyons beaucoup de bonnes inspirations dans ces jeux, alors nous espérons vous annoncer de bonnes nouvelles un jour. »

C’est un peu une coïncidence, car une grande partie de l’équipe Nioh 2 a également travaillé sur la série Ninja Gaiden, selon Yasuda. Il a poursuivi en disant que «les membres principaux de l’équipe qui ont travaillé sur Ninja Gaiden veulent créer un nouveau jeu.»

Nioh 2 sera lancé sur PlayStation 4 le 13 mars.