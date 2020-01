Teaser de la saison 5 de Better Call Saul: il y a déjà une longue file d’attente pour les services de Saul

Êtes-vous prêt pour une autre saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul? Vous feriez mieux de l’être, car cela arrivera très bientôt. Le Breaking Bad prequel entre dans sa cinquième saison, qui verra Jimmy McGill en mode Saul Goodman à part entière. Et il semble que son entreprise soit déjà en plein essor. Dans un nouveau teaser Better Call Saul saison 5, Jimmy a ce qui ressemble à une tente de cirque installée pour lancer son nouveau cabinet d’avocats, et il a une longue liste de clients potentiels à portée de main.

Better Call Saul Season 5 Teaser

Better Call Saul reste mon émission préférée à la télévision en ce moment. C’est excitant, c’est surprenant, c’est angoissant. C’est tout ce que je pensais qu’une spin-off de Breaking Bad ne serait pas. Au lieu d’une saisie d’argent, Better Call Saul est une extension brillamment conçue de l’univers Breaking Bad. Il a même dépassé ce spectacle, à mon humble avis.

La saison 4 s’est terminée avec Jimmy McGill qui a finalement embrassé son côté de Saul Goodman pour de bon, allant jusqu’à changer son nom en Saul pour pratiquer le droit – une décision qui a choqué sa petite amie et alliée de longue date Kim Wexler. Et sur la base de ce teaser, il a déjà de nombreux clients louches alignés. “La question est: comment peut-il se faire une réputation non seulement d’avocat pénaliste mais d’avocat pénaliste?” Peter Gould dit EW. «Et qu’est-ce que cela signifie pour lui à ce stade? Parce que les situations peuvent l’obliger à faire des choses et à fermer les yeux sur des choses que Jimmy McGill ne pourrait pas digérer. »

Better Call Saul saison 5 premières 23 février.

Dans la cinquième saison de 10 épisodes de Better Call Saul, la décision de Jimmy McGill (Odenkirk) de pratiquer le droit en tant que «Saul Goodman» crée des vagues de changement inattendues et profondes pour les personnes sur son orbite. La série met en vedette Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks, Michael Mando, Giancarlo Esposito, Patrick Fabian et Tony Dalton.

