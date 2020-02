Teaser du jeu le plus dangereux avec Liam Hemsworth et Christoph Waltz

Le premier teaser de la prochaine série de thrillers d’action de Quibi Jeu le plus dangereux est arrivé en ligne, mettant en vedette Liam Hemsworth alors qu’il tente de survivre dans un concours moderne semblable à Hunger Games dans lequel le gagnant gagne le prix convoité de 24,5 millions de dollars. Mettant également en vedette le lauréat d’un Oscar Christoph Waltz, vous pouvez regarder la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Créé par l’écrivain Nick Santora (Scorpion, Prison Break) et CBS Television Studios, Jeu le plus dangereux suivra l’histoire d’un homme en phase terminale nommé Dodge Maynard qui fera tout pour subvenir aux besoins de sa femme enceinte avant sa mort. Dans les lancers désespérés, il accepte une offre de participer à un jeu mortel, seulement pour découvrir qu’il n’est pas le chasseur, mais qu’il est la proie.

La série sera dirigée par Liam Hemsworth (Les jeux de la faim franchise de cinéma) comme Dodge Maynard et l’acteur primé aux Oscars Christoph Waltz (Django déchaîné, pas le temps de mourir) en tant que Miles Sellers. Il présentera également Sarah Gadon (Dracula Untold), Zach Cherry (Succession), Aaron Poole (Le captif), Christopher Webster (Assassin américain), Billy Burke (La saga Twilight) et Natasha Bordizzo (La société, Guns Akimbo).

Santora sera également le producteur exécutif du projet, avec le réalisateur Phil Abraham (Mad Men, Daredevil), Gordon Gray et Silver Reel Pictures. Ce projet sera le premier rôle télévisuel majeur d’Hemsworth dans une série américaine après plus de 10 ans depuis qu’il a joué dans des émissions de télévision australiennes telles que Voisins et La princesse éléphant.

Quibi, qui est l’abréviation de «Quick Bites», devrait être lancé le 6 avril 2020, avec déjà plus d’un milliard de dollars levés auprès de ses investisseurs. Le service de streaming, fondé par Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman, proposera des émissions qui durent de deux à quatre heures et sont divisées en parties qui ne dépassent pas 10 minutes.