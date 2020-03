Tec de Monterrey se joint aux efforts pour affronter le Covid-19

Nuevo León – Le recteur de TecSalud Guillermo Torre et le maire de San Pedro, Miguel Treviño De Hoyos, se sont rencontrés pour dissiper les doutes sur l’émergence du coronavirus dans les aspects médicaux, économiques et psychologiques

Miguel Treviño a affirmé que cette pandémie doit fonctionner dans l’unité et créer une stratégie pour réduire autant que possible l’impact économique et du point de vue médical, avant le Covid-19.

Cela peut vous intéresser: Tec de Monterrey suspend ses cours en raison d’un coronavirus

Qui a dit que la pandémie de Covid-19 nous confronte à une situation sans précédent qui perturbe “Non seulement notre vie institutionnelle, mais de nombreux aspects de notre vie personnelle et familiale.” Le fonctionnaire a souligné.

Il a déclaré que l’information est vitale pour prendre des décisions plus affirmées et plus précises afin de savoir si d’autres municipalités voisines devraient également marcher dans cette direction et sur la question économique Il a déclaré que les taxes, amendes et suppléments devraient être analysés dans les collections pour alléger la charge.

«Nous examinons la question des entreprises et comment vous pouvez les soutenir avec la question des taxes; Il a également demandé au gouvernement fédéral de donner un message plus cohérent et de prendre la question très au sérieux “, a-t-il ajouté.

De son côté, Guillermo Torre a déclaré que la pandémie nous mettait devant un phénomène social et économique dont la solution prendra du temps, Ce sera complexe et incertain et avec des effets négatifs qui affectent la planète entière.

«Nous espérons que la courbe se comportera. Nous ne savons pas encore combien de temps cela nous prendra en tant que société. global résoudre cette crise, mais la vérité est que toute l’équipe de direction de Tec veillera à ce qui est le mieux pour notre communauté dans les circonstances qui se présentent “, a déclaré le directeur.

Il a dit que les niveaux d’expansion sont à l’étude afin que la société de Nuevo León ne ressent pas le fort impact des mesures claires et énergiques sont donc prises.

“Nous avons Les secteurs privé et public ont travaillé en étroite collaboration parce que la complexité est grande, mais nous nous coordonnons d’une manière jamais vue auparavant, Nous ne prévoyons pas le taux d’infection pour les deux prochaines semaines “, a ajouté le recteur.

Il a souligné qu’en dépit des mesures de distanciation sociale décrétées, la communauté reste forte et unie.

Aussi commenté Ils ont formé des équipes dédiées pour créer des plans d’urgence dirigés par TecSalud.

ARH