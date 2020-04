Tech N9ne ouvre une clinique de flux sur “Suckseed (Intro 2)”

Si vous marchez seul dans une ruelle sombre, la vue de Tech N9ne et Krizz Kaliko qui approche est l’une des grandes terreurs de la vie. Un duo dynamique depuis pratiquement toujours, lorsque Strange Music était à un stade embryonnaire, Tech et Krizz sont tranquillement devenus l’un des partenariats les plus cohérents du hip-hop. À tel point que lorsque Krizz s’est retrouvé aux prises avec la décision de quitter le label, ce fut une période légitimement dévastatrice pour les fidèles de longue date de Strange. Heureusement, tout a été bientôt réaligné, et peu de temps après, Krizz alignait ENTERFEAR de Tech avec des fonctionnalités.

Comme nous nous sommes assurés de le noter sur notre liste des “meilleurs flux de tous les temps”, Tech N9ne est l’un des meilleurs cracheurs de flux du jeu – de loin. Sur “Suckseed (Intro 2)”, Tech N9ne met en place un enfer d’une clinique avec peu ou pas d’effort, se fouettant dans une ferveur à mi-chemin. “Loin du massacre, ils vont rire de toi, venir avec le connard, A. Yates va t’exploser”, crache-t-il, ses syllabes flamboyant sur l’instrument typiquement gothique. “Naysayers yappin, le K venant après toi.” Parfois, ce n’est pas ce que vous dites, c’est la façon dont vous le dites.

PAROLES CITABLES

Tu peux le sucer, je les fais vomir dans des seaux

Produire du chahut, qui peut le toucher?

Il simule et perd, esquivant de stupide

Mais identique je ne serais jamais le summum, je suis en avance sur toi

Ne commencez jamais un minimum fluide, incroyablement rock

Asseyez-vous le cul

Loin du massacre, ils vont rire de toi

Viens avec le connard, A. Yates va t’exploser

