Techniquement, le prince Charles peut interdire au prince Harry d’emmener Archie au Canada comme il l’a fait pour Diana

Il n’y a rien de normal à être membre de la famille royale britannique. Même si l’ensemble du concept semble très romantique et glamour aux étrangers, certains aspects de la vie de la vie royale ne sont pas aussi parfaits qu’ils le paraissent. Dernièrement, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex ont appris ce fait à la dure.

Le couple a choqué le monde en annonçant son intention de démissionner en tant que membres supérieurs de la famille royale et de tracer une nouvelle voie inexplorée en tant que membres de la famille royale à temps partiel, des gens ordinaires à temps partiel qui n’ont pas à supporter les bêtises. Une partie de leur plan comprend le déplacement de leur famille en Amérique du Nord pendant de longues périodes.

Tout cela semble raisonnable en surface. Mais il y a une règle surprenante qui interdirait au duc et à la duchesse de Sussex d’emmener Archie à l’étranger si le prince Charles désapprouvait.

Le prince Harry et Meghan n’ont techniquement pas la garde de

Archie

Tout cela remonte à une loi bizarre qui fait partie de la monarchie depuis des siècles. Le Grand avis sur la prérogative concernant la famille royale est une façon élégante de dire que si la garde d’un enfant né royal devient un problème, le monarque régnant se verrait accorder ces privilèges. La loi a été promulguée par le roi George en 1717.

La loi

déclare: «droit de surveillance

étendu à ses petits-enfants et ce droit appartient à Sa Majesté,

Roi du Royaume, même pendant la vie de leur père. ”

En d’autres termes, le prince Charles a le dernier mot dans ce qui arrive à Maître Archie, pas à son père, le prince Harry. Cette loi ne s’appliquerait que lorsque Charles deviendrait roi. Mais cela pourrait arriver très bientôt.

Prince Charles et Prince Harry | Max Mumby / Indigo / .

Le prince Charles serait-il vraiment

interdire à Archie de s’éloigner?

Les dernières déclarations publiques de

Le palais de Buckingham donne l’impression que d’autres membres de la famille royale travaillent

en union avec le duc et la duchesse de Sussex pour trouver un accord mutuellement

planifier pour l’avenir. “Ma famille

et je soutiens entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie

en tant que jeune famille », a déclaré la reine Elizabeth.

Mais ne passez pas devant Prince

Charles doit légiférer pour que son petit-fils déménage à l’étranger. Il est tiré

qui se déplacent avant dans une situation différente mais similaire.

Le prince Charles ne voulait pas

Diana déménage en Australie

Le prince Charles et la princesse Diana | Georges De Keerle / .)

Après la séparation de la princesse Diana et du prince Charles, Diana aurait voulu échapper à la presse britannique en fuyant avec ses deux fils en Australie, a rapporté The Independent. Mais comme il devait partager la garde avec le prince Charles et que la reine avait finalement le pouvoir d’opposer son veto à tous ses plans, même ceux concernant ses propres enfants, Diana a été forcée de rester à proximité.

Il peut être difficile de penser que

Le prince Charles utiliserait cette ancienne règle pour bloquer Harry et Meghan de

emmener Archie à l’étranger. Mais dans le cas où les deux divorcés ou en désaccord sur

ce qui était le mieux pour leur fils, la loi pouvait jouer un rôle important

déterminer où pourrait être l’avenir d’Archie.