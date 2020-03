Ted Cruz mis en quarantaine après une poignée de main avec une victime du coronavirus

Ted Cruz se met en quarantaine après être entré en contact avec une personne testée positive pour le coronavirus.



Dimanche (8 mars), Ted Cruz a annoncé qu’il se mettrait en quarantaine du grand public après être entré en contact avec une personne testée positive pour le coronavirus. Le sénateur du Texas a brièvement interagi avec un participant à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) la semaine dernière et a découvert plus tard que la personne était victime de la maladie mortelle. La personne était asymptomatique lors de leur interaction avec Cruz alors que les deux se serraient la main pendant leur échange. Désormais, l’homme de 49 ans est décidé de se mettre en quarantaine afin de protéger sa famille et ses associés politiques. Gagnez McNamee / .

Cruz a publié une déclaration officielle révélant sa décision de se mettre en quarantaine via ses plateformes de médias sociaux. La déclaration se lit comme suit:

“Hier soir, j’ai été informé qu’il y a 10 jours au CPAC, j’ai brièvement interagi avec une personne qui est actuellement symptomatique et dont le test de COVID-19 a été positif. Cette interaction a consisté en une brève conversation et une poignée de main.”

L’ancien candidat à la présidence a ensuite fait savoir au public qu’il ne présentait actuellement aucun symptôme et qu’il prenait des mesures de précaution après avoir parlé à plusieurs conseillers de santé. Cruz a poursuivi:

«Je ne ressens aucun symptôme et je me sens bien et en bonne santé. Étant donné que l’interaction a eu lieu il y a 10 jours, que la période d’incubation moyenne est de 5 à 6 jours, que l’interaction a duré moins d’une minute et que j’ai aucun symptôme actuel, les autorités médicales m’ont informé que les chances de transmission de l’autre individu à moi étaient extrêmement faibles. “

Selon le Washinton Post, le participant de CPAC qui a été victime du coronavirus a également interagi avec le président Matt Schlapp, qui aurait ensuite serré la main du président Donald J. Trump. Cependant, un calendrier de l’événement n’a pas encore été confirmé.

Dans le passé, le sénateur Ted Cruz a pris des décisions douteuses, politiques et personnelles, mais j’espère que le politicien notoire sera en mesure de passer à travers et de tester négatif pour le coronavirus qui se propage rapidement à travers le monde.

Consultez la déclaration officielle de Ted Cruz annonçant son auto-quarantaine dans le post Twitter fourni ci-dessous.

