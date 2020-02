Teddi Mellencamp plaisante sur le fait d’être toujours enceinte

Teddi Mellencamp des Real Housewives of Beverly Hills a récemment plaisanté sur le fait qu’elle était toujours enceinte.

La mère de deux enfants (et bientôt trois) a publié une photo sur Instagram et a plaisanté: “Moi, chaque fois que quelqu’un dit:” Tu es toujours enceinte!? ” Oui, toujours là 🙋‍♀️🤰 Ne t’inquiète pas, je te le ferai savoir !! HatQuels sont vos meilleurs trucs et astuces pour ces dernières semaines de grossesse ?? Veuillez les déposer ci-dessous! ”

Teddi Mellencamp | Jeff Kravitz / FilmMagic pour iHeartMedia

Comme beaucoup de femmes enceintes, Mellencamp est impatiente de rencontrer son dernier venu. Mellencamp a plaisanté sur le fait d’être enceinte pour toujours en décembre. Lorsqu’elle est entrée dans son troisième trimestre, elle a fait la remarque suivante: «Wow. Me voici en route pour mon troisième trimestre – je me demande où est passé le temps…. et au même sentiment que je suis enceinte depuis 17 mois. Bien que ce soit ma grossesse la plus en forme, j’ai souvent l’impression que tout est parfait et que rien n’est parfait en même temps. »

Elle a plaisanté sur l’utilisation de sa grossesse comme levier pour la Saint Valentin aussi

Mellencamp a d’abord partagé un doux message de la Saint-Valentin. «❤️BE MINE❤️LIKE 4EVR❤️ Les cœurs de conversation savent vraiment comment exprimer ce que je ressens pour vous @tedwinator», a-t-elle écrit avec une photo de mariage.

Mais quand il est apparu que son mari était peut-être en retard avec sa livraison de la Saint-Valentin, elle a plaisanté sur l’utilisation de sa grossesse comme levier pour marquer le cadeau parfait. “Cela n’a rien de spécial, je ne porte votre enfant que depuis neuf mois. Je vous aime @tedwinator 😍😂💕 * identifiez votre proche qui pourrait avoir besoin de ce rappel “subtil”. ” Elle a inclus le clip vidéo où elle attendait Dorit Kemsley pour le déjeuner. Mais elle l’a légendé, “Moi attendant le cadeau de la Saint-Valentin d’Edwin.”

Stassi Schroeder de Vanderpump Rules a commenté: «C’est bien 😂.» Mellencamp a répondu: «@stassischroeder Je traque vos instastories pour voir ce que @thegoodthebadthebogie vous a apporté afin que je puisse obtenir encore plus de dynamisme @tedwinator.»

Ce fut une «longue» grossesse

En janvier, elle a plaisanté sur le fait d’être enceinte pendant des années. “Hé les gars, saviez-vous que … je suis enceinte depuis 25 mille ans.” Elle a également fait une photo en bikini pour montrer à quoi ressemblait une bosse de nourriture par rapport à une vraie bosse de bébé.

Elle a également partagé un humour enfantin drôle sur sa grossesse aussi. «Aujourd’hui, Cruz s’est réveillé et m’a regardé avec excitation dans les yeux et a dit:« Maman, es-tu prête à caca encore ce bébé? ».»

Bien que la grossesse soit apparemment longue, elle a partagé quelques points saillants dans un précédent post. «Mes préférées de cette grossesse resteraient déterminées à être physiquement actives chaque jour, à avoir l’énergie pour courir avec mes gamins, à continuer de filmer Housewives, à courir @goallinbyteddi et à enregistrer @tedditeapodcast (les grossesses précédentes m’avaient mis sur un alitement partiel @greysanatomy et lire 50 nuances). ”

De plus, elle a récemment partagé un nouveau jouet d’entraînement amusant à son histoire Instagram. Mellencamp a récemment reçu un programme d’entraînement «Mirror». Elle a tourné une vidéo où elle installe le Mirror puis l’essaye. Le miroir est géré par une application qui permet à l’utilisateur d’accéder à un certain nombre d’exercices pour différents niveaux de forme physique. Mellencamp voit faire une fente fixe et semble concentré sur l’instructeur qui lui parle sur le miroir. Elle a suivi son entraînement Mirror avec une randonnée en famille.