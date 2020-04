Teddy Altman parlera-t-il à Owen Hunt de Tom Koracick lors de la finale de la saison 16?

[Spoiler alert: Grey’s Anatomy Season 16.] Le triangle amoureux de Teddy Altman (Kim Raver) avec Owen Hunt (Kevin McKidd) et Tom Koracick (Greg Germann) a jeté les fans à travers les boucles de Grey’s Anatomy Season 16. Les téléspectateurs ont pris racine pour Teddy lorsqu’elle est revenue dans la série Shondaland. Mais le fandom s’est rapidement tourné vers le chirurgien cardiothoracique pour avoir trompé Owen avec Tom. Maintenant, Teddy et Owen sont sur le point de se marier. Et en gros, c’est tout un bordel. Alors, Teddy va-t-il enfin parler à Owen de sa liaison avec Tom lors de la finale de Grey’s Anatomy le 9 avril? Il semble que les choses sont sur le point de devenir plus compliquées.

Qu’est-il arrivé à Teddy Altman, Owen Hunt et Tom Koracick avant la finale de la saison 16 de “Grey’s Anatomy”?

Kim Raver dans le rôle de Teddy Altman dans la saison 16 de Grey’s Anatomy | Christopher Willard via .

Dans Grey’s Anatomy Season 16, Episode 20 – intitulé «Sing It Again» – Teddy aide Tom avec un cas qui a frappé près de chez lui. Son ex-femme amène son enfant, qui ressemble beaucoup au défunt fils de Tom, David. Le garçon a une tumeur au cerveau et l’ex-femme de Tom veut qu’il opère.

Teddy sent que quelque chose ne va pas et elle contacte Amelia Shepherd (Caterina Scorsone), qui reprend l’affaire. Mais au milieu de l’opération, Amelia entre en travail et doit remettre l’opération à Tom.

Lorsque Tom continue là où Amelia s’est arrêtée, il y a des complications. Mais vu la situation, Tom se fige. Dans la galerie, Teddy parle à son ex et le calme. Elle l’emmène dans un bon endroit. Et au final, l’opération est réussie.

Plus tard, Tom remercie Teddy pour ce qu’elle a fait. En réponse, le dieu cardio s’excuse auprès de lui parce qu’il a eu plus qu’assez de douleur. Mais Tom dit que Teddy a enlevé plus de douleur qu’elle n’en a causé. Ils se tiennent par la main et des étincelles volent. Cependant, Teddy s’éloigne.

Immédiatement après, Teddy rencontre Owen et ils se connectent dans un placard. «Bousiller les plans», dit Teddy. «Je veux te marier le plus tôt possible. Faisons-le ce week-end. “

Teddy Altman et Owen Hunt se marieront-ils dans la finale de la saison 16 de “Grey’s Anatomy”?

Lorsque Teddy a proposé de monter son mariage avec Owen après avoir partagé un moment avec Tom, les fans ont été terrassés. Sérieusement, que se passe-t-il et où cela se passe-t-il? Eh bien, dans la promo finale de Grey’s Anatomy Season 16, il semble que le mariage de Teddy et Owen ne se poursuivra pas sans quelques hoquets.

Au milieu de l’aperçu, Teddy pose son pied devant Tom. «J’épouse Owen», lui dit-elle. Et en réponse, Tom dit: “Ne jetez pas votre vie, Teddy.”

Ensuite, la bande-annonce clignote sur une photo de Teddy dans sa robe de mariée. Elle se regarde dans un miroir et joue avec sa bague de mariage. Va-t-elle vraiment passer au travers, d’autant plus qu’elle n’a pas été honnête avec Owen? Cela semble peu probable. Mais les fans devront attendre et voir ce qui se passera ensuite.

Malgré cela, il est possible que le triangle amoureux de Teddy ne soit pas complètement résolu avant la saison 17 de Grey’s Anatomy. Le drame médical a été écourté par deux épisodes en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Puis, en parlant avec Entertainment Tonight, Raver a révélé que l’histoire de Teddy ne se terminerait pas dans un package soigné d’ici le dernier épisode de la saison 16.

“Je ne pense pas que ça va se terminer proprement”, a déclaré Raver. «Il y a des choses folles à venir dans les deux prochains épisodes. Krista et moi en parlons, que nous entrons dans Teddy et comprenons pourquoi elle fait ce qu’elle fait, puis aussi, à travers le désordre, l’amener à un meilleur endroit. “

Elle a poursuivi: “Je pense que ce qui est vraiment cool aussi, c’est que nous n’allons pas simplement le boucler dans un petit arc soigné, parce que ce n’est pas la vie. Je pense que ça va prendre un peu de désordre avant qu’elle ne soit plus claire. “

Raver a également expliqué à quoi s’attendre du triangle amoureux de Teddy, Owen et Tom. Et même si elle n’a pas pu donner grand-chose, nous avons officiellement peur pour la finale du 9 avril.

“Je ne veux vraiment rien gâcher, mais c’est fou”, a déclaré Raver. “Permettez-moi de dire que c’est vraiment désordonné. Mais c’est vraiment bien d’une manière très Grey’s Anatomy. “

