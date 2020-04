Teddy Riley et Babyface face à Verzuz et la culture gagnée

Après des retards et des problèmes techniques, Teddy Riley & Babyface ont joué leurs succès les plus populaires qui ont attiré 3 millions de téléspectateurs au total sur IG Live.



Nous avons vu un certain nombre de nos artistes préférés s’affronter dans des batailles Instagram conviviales en direct. Les événements ont d’abord été créés pour passer le temps pendant la quarantaine, et maintenant Timbaland et Swizz Beatz les ont transformés en une entreprise à part entière. Les artistes primés sont devenus une sorte de promoteurs de musique en ligne alors qu’ils négocient bon nombre de ces batailles, et celle que les fans attendent depuis des semaines était entre les légendes de la musique Teddy Riley et Babyface.

Les deux hommes sont des icônes à part entière, et depuis le début, Babyface a été clair que leur “bataille” n’était vraiment qu’une célébration de la musique noire. Les hommes ont tenté de se connecter au cours du week-end, mais une série d’événements malheureux – les problèmes techniques de Teddy – ont entraîné l’annulation de seulement trois chansons dans la bataille. Ils ont enfin pu se réunir à nouveau lundi 20 avril, donnant à chacun les 4-20 qu’ils méritent.

Plus de 500 000 personnes ont été réglées en même temps et après la fin de la bataille, Swizz a révélé que plus de 3 millions de personnes ont regardé au total. Si vous étiez l’un des fans chanceux (comme moi) qui a pu groover sur certains succès classiques, vous auriez également vu quelques visages familiers dans les commentaires, y compris Scott Storch, Diddy, Pusha T, Common, Busta Rhymes, 2 Chainz, Common, Tamar Braxton, Mariah Carey, Raekwon, Eniko Hart, Fat Joe, Boosie Badazz, Snoop Dogg, Brandy, Ludacris, Kandi Burruss, Ashanti, Gabrielle Union, Brian-Michael Cox, Keyshia Cole, Charlamagne Tha God, Anthony Anderson , Chris Tucker … et bien d’autres encore.

Toni Braxton est devenu la référence des médias sociaux après la première tentative Instagram Live entre Teddy et Babyface pour ses tweets apparemment drôles, mais louches. Elle a émergé en tant que spectatrice de Monday’s Live, révélant qu’il y avait une chanson qui était allée à un autre artiste qu’elle souhaitait être la sienne. «J’étais tellement jalouse», a-t-elle commenté alors que Babyface jouait «I’m Ready» de Tevin Campbell. Elle a ajouté: “Quand j’ai entendu que je voulais tellement cette chanson!” Découvrez ci-dessous quelques faits saillants et mèmes sur la bataille entre Teddy Riley et Babyface. Faites-nous savoir vos chansons préférées de l’un de ces grands dans les commentaires.

