TeeMarrr & D Smoke Link Up dans le clip de remix “Kinda Loove”

TeaMarrr visualise son dernier remix.



Après son arrivée avec un remix assisté par D Smoke sur son morceau “Kinda Love”, l’auteur-compositeur-interprète TeaMarrr a doublé avec un film réalisé par James Bland pour correspondre. Cette fois-ci, la nouvelle vidéo se prolonge sur la prémisse établie par la vidéo originale alors que le test TeaMarrr conduit le gars parfait – fraîchement sorti de l’usine.

“Je suis vraiment grand sur les choses qui viennent de moi et les faire refléter mes idées, mon âme”, réfléchit TeaMarr sur le clip. “Mon équipe ne me précipite pas – ils savent que les choses prennent du temps avant de venir chez moi. Mais j’avais toujours eu l’idée que ‘Kinda Love’ avait à voir avec une usine, et le label était immédiatement tombé dessus. Je ‘ m tellement habitué à être petit budget et indépendant, donc je ne savais pas si ça arriverait, mais le label l’a fait […] confiance [director James Bland] avec ma vision, et il a eu l’idée de continuer l’atelier et de voir ce que ce serait de vivre avec l’homme que j’ai fait à partir de zéro. C’est de là que vient la vidéo – sous pression et fouetter tout ce qui vous vient à l’esprit. Cela paraissait scandaleux, mais les gens se disaient “attendez, cela pourrait fonctionner!” “

Faites attention.

.