Teignez-vous en peignant vos ongles? Suivez cette étape par étape et pas plus

Chaque fois que nous peignons nos ongles, il y a un problème: nous les tachons ou les touchons tôt et ils sont horribles. Par conséquent, nous vous avons apporté la bonne procédure pour que cela ne se reproduise plus. Suivez-le!

22 février 2020

Comment devez-vous bien peindre vos ongles? C’est le grand mystère de nombreuses femmes qui veulent avoir l’air coquette.

L’essentiel est de les peindre et de ne pas toucher la peau, de les rendre nettes mais élégantes, ainsi que d’éviter les grumeaux ou les différentes couches qui sont visibles.

Apprenez à peindre vos ongles.

Avant de commencer, nettoyez-les: retirez les cuticules et essayez de les hydrater, ce qui peut être avec de l’huile d’olive ou en buvant beaucoup d’eau. Ensuite, appliquez du dissolvant pour vernis à ongles pour éliminer la saleté de surface.

Ensuite, appliquez une base d’ongle pour les protéger, puis un éducateur pour fixer plus le vernis de couleur et là, et choisissez celui que vous aimez.

Apprenez à peindre vos ongles.

Avec votre pinceau fin qui apporte votre émail vous devez l’appliquer sur les ongles du milieu pour l’étendre verticalement, toujours dans le même sens! Entre chaque couche, vous devez laisser sécher puis appliquer une autre couche.

Astuce: conservez votre émail au réfrigérateur et ne le secouez jamais car vous faites qu’après la peinture vous faites des bulles dans vos ongles.

Apprenez à peindre vos ongles.

Êtes-vous prêt à essayer? Jouez avec les couleurs et les imprimés!

.