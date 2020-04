Tekashi 6ix9ine obtient une libération anticipée en raison de problèmes de coronavirus

Ça se passe. Après quelques tentatives infructueuses pour convaincre un juge d’autoriser une libération anticipée, Tekashi 6ix9ine a finalement obtenu sa demande.

Le rappeur – dont le vrai nom est Daniel Hernandez – quittera la prison plus tôt que prévu en raison de problèmes de santé au milieu de la pandémie de COVID-19. La nouvelle a été annoncée le 2 avril.

Tekashi 6ix9ine | MICHAEL CAMPANELLA / Redferns / .

La demande de Tekashi 6ix9ine a été récemment abattue

En mars, les avocats du rappeur ont demandé au juge de district américain

Paul Engelmayer remettra Tekashi 6ix9ine en détention à domicile. Citant son

l’asthme comme une vulnérabilité médicale à la suite du coronavirus, ils voulaient

juge à considérer sa santé.

À l’époque, le juge a rejeté la demande. Mais selon le nouveau

York Times, il a écrit une note de «conseils instructifs» pour le Bureau of

Des prisons déclarant qu’il «n’aurait pas pu

sait que les quatre derniers mois de la peine de M. Hernandez seront purgés à

une période de pandémie mondiale à laquelle les personnes asthmatiques, comme M.

Hernandez, ont une vulnérabilité accrue. “

Dans les circonstances, le juge

Engelmayer a ajouté: «Si la Cour avait su que la condamnation de M. Hernandez à

les quatre derniers mois de sa peine dans une prison fédérale l’auraient exposé à

un risque accru pour la santé, la Cour aurait ordonné que ces quatre mois

être plutôt servi à domicile. ”

Tekashi 6ix9ine quitte le centre de détention fédéral

Le 18 décembre 2019, 6ix9ine a été condamné à deux ans de prison

avec cinq ans de libération surveillée plus un service communautaire. Au moment de la

sa condamnation, il avait déjà purgé 13 mois. À l’origine, il aurait été

libéré le 31 juillet 2020.

Selon l’Associated Press, le juge Engelmayer a décidé le 1er avril que Tekashi 6ix9ine serait libéré de l’établissement de Manhattan où il était logé.

«Compte tenu du risque médical accru présenté à M. Hernandez par la pandémie de COVID-19, il existe des raisons extraordinaires et impérieuses de réduire la peine de M. Hernandez.»

Les procureurs n’ont pas contesté cette décision et le rappeur a été transporté dans une résidence pour purger sa peine à domicile, a rapporté Vulture.

Selon le média, le juge a rendu l’ordonnance le 1er avril, mais les choses ont été gardées secrètes jusqu’au 2 avril pour assurer la sécurité de Tekashi 6ix9ine. Il purgeait une peine dans un établissement privé en raison de sa coopération avec le gouvernement fédéral en tant que témoin.

R. Kelly et Bill Cosby veulent aussi partir tôt

Tekashi 6ix9ine n’est pas la seule personne célèbre à avoir demandé une libération pour cause de coronavirus. Bill Cosby, qui purge de 3 à 10 ans dans une prison de Pennsylvanie, veut qu’un juge envisage de le renvoyer chez lui et de le placer en résidence surveillée.

Ses avocats soutiennent qu’il est âgé, aveugle et sensible au virus. Selon le New York Times, la pétition sera déposée prochainement.

R. Kelly est actuellement dans une prison de Chicago en attendant son procès, et la semaine dernière, ses avocats ont déposé une requête pour demander une libération sous caution. Ils citent également la santé de Kelly, les pratiques de distanciation sociale en prison et la pandémie de coronavirus.

Selon le Chicago Tribune, les procureurs ne veulent pas qu’on lui accorde une caution, affirmant que ses crimes le font une menace et qu’il n’est pas à haut risque. Aucune décision n’a été prise.