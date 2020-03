Tekashi 6ix9ine poursuivi par un ex-ami après avoir prétendument ordonné l’exécution

Tekashi 6ix9ine est poursuivi par Shane Hardy qui prétend que le rappeur a fait tirer sur deux de ses affiliés. Il a survécu à des blessures à la tête et au cou.



Vingt-quatre heures après l’annonce de la nouvelle que Tekashi 6ix9ine faisait face à un procès de 2,25 millions de dollars de Fashion Nova, davantage de problèmes juridiques attendraient le rappeur en disgrâce. À l’approche de la date de sortie supposée de Tekashi 6ix9ine en août, il semble que les gens viennent pour leurs pièces. Le rappeur est actuellement sous garde fédérale purgeant sa peine de deux ans après avoir retourné l’agent de l’État contre ses anciens complices. L’avenir de sa carrière est en jeu, mais alors que ses fans inébranlables anticipent sa liberté, l’ex-ami de 6ix9ine a déposé une plainte contre lui.

TMZ rapporte qu’un homme du nom de Shane Hardy a accusé Tekashi 6ix9ine, de son vrai nom Daniel Hernandez, d’avoir une fois ordonné un coup mortel. Shane aurait déclaré que lui et Hernandez étaient en désaccord il y a des années sur la connexion du rappeur “GUMMO” avec les Neuf Trey Bloods. Lors de son procès, Hardy affirme que son ancien ami a admis qu’il “avait ordonné à Aaron ‘Bat’ Young et Jamel ‘Mel Murda’ Jones de tirer sur Hardy”.

En janvier 2018, Hardy était à Brooklyn lorsque Young et Jones l’auraient trouvé et lui auraient tiré dessus plusieurs fois. Étonnamment, Hardy a survécu à une balle dans le cou et l’arrière de la tête. Il poursuit Hernandez, Young et Jones pour dommages et intérêts non spécifiés. Alors que Hernandez a reçu une peine de deux ans, les peines de Young et Jones n’étaient pas aussi courtes. Young a passé 20 ans derrière les barreaux tandis que Jones en a eu 11. Les deux ont fini par plaider coupable.

En 2018, Hardy, dont le surnom est “Snow Billy”, aurait mené une interview avec le réseau BBN et aurait été filmé. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

