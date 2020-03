Tekashi 6ix9ine Snitching On Nine Trey détaillé dans un nouvel épisode de podcast “infâme”

L’épisode 5 de “Infamous: The Tekashi 6ix9ine Story” raconte comment le rappeur a frappé tous ses collègues membres de Nine Trey pour réduire sa propre peine.



Précédemment dans Complex et Infamous de Spotify: le podcast Tekashi 6ix9ine Story … Angie Martinez a raconté comment le rappeur aux cheveux arc-en-ciel a fini par être kidnappé par son collègue Nine Trey Gangsta Bloods, Anthony “Harv” Ellison. L’épisode s’est arrêté avec Tekashi et son manager, Shotti, complotant une attaque contre Harv pour le combattre. Ils ne savaient pas grand-chose, les autorités espionnaient leurs mouvements et étaient sur le point de rassembler suffisamment de preuves pour éliminer Nine Trey.

Dans l’épisode 7 d’Infamous, intitulé “C’est ce que font les rats”, il est détaillé comment Tekashi a coopéré avec les autorités afin de réduire sa peine et de se venger de ceux qui lui ont fait du tort. Après que les membres du gang ont commencé à être arrêtés, on ne savait pas que Tekashi servirait de vif d’or dans l’affaire. Cependant, des soupçons ont surgi alors qu’il était le seul à être mis à part séparément du reste de ses coaccusés lors de la remise de leurs actes d’accusation. Initialement, cette exception a été imaginée comme pouvant être le résultat de son statut de célébrité. Bientôt, le monde découvrirait que Tekashi renversait tous les grains pour son bénéfice.

Bob Levey / .

Toutes les accusations portées contre Tekashi auraient dû équivaloir à une peine de 47 ans, mais des informations indiquent maintenant qu’il pourrait être libéré de prison dès août 2020. Comment cela s’est-il produit? Eh bien, il a rapidement plaidé coupable de racket et d’infractions d’armes à feu. Le public est devenu plus convaincu que Tekashi tremblait alors que la liste des accusés dans l’affaire fédérale s’allongeait, impliquant finalement une douzaine de membres de Nine Trey. Une théorie de sa volonté de coopérer était qu’il cherchait un billet pour échapper au gang, ce qui serait facile si la plupart de ses membres étaient enfermés. Il était également soupçonné d’avoir allumé Shotti parce que Tekashi pensait que son manager le lui volait. Shotti était initialement l’un des seuls membres à refuser de plaider coupable. Une fois qu’il l’a fait, il a toujours refusé de vif.

L’épisode continue pour discuter des deux autres témoins coopérants dans l’affaire qui a aidé à condamner tant de membres de Nine Trey.

.