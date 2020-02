Telecinco (13,6%) est en tête de janvier malgré le fait qu’elle soit la seule chaîne à baisser et Antena 3 augmente de plus d’un point (11,7%)

* En préparation

Le premier mois de 2020 est terminé et il est temps de faire le point sur le fonctionnement des chaînes généralistes. Pour le 17ème mois consécutif, Telecinco prend la tête du mois avec une moyenne de 13,6%, mais il a perdu -1,8 points par rapport à décembre étant la seule chaîne qui descend. Il est suivi par Antena 3 en deuxième position, signant une moyenne de 11,7%, améliorant de plus d’un point et étant ainsi la chaîne qui grimpe le plus, selon le Windward Report.

Mónica Naranjo présente «L’île des tentations»

À la troisième place est 1, avec une part d’écran moyenne de 10,2%, en amélioration de +0,4 point par rapport à décembre. Qui grimpe d’un demi-point par rapport au mois précédent est le Sixième, qui pointe de 6,9%, devançant Cuatro qui, avec sa moyenne de 5,8%, progresse également de +0,4 point. Pour finir avec les chaînes généralistes, on peut voir que La 2 répète les données et reste à 2,8%.

1 Classement des chaînes et des dirigeants

2 Consommation TV

3 Groupe TV

4 Chaîne autonome

5 Thèmes de paiement

6 Systèmes de distribution

7 Émissions les plus vues

8 Public social

9 Notes publicitaires

