Telecinco (14,9%) progresse et devance février, s’éloignant d’Antena 3 (11,8%), qui s’améliore légèrement

2020 poursuit son cours et, par conséquent, il est nécessaire d’évaluer comment les chaînes se sont comportées en termes d’audience et si elles ont revalidé les positions qu’elles reflétaient au début de l’année. Février a donné à Telecinco son dix-huitième leadership mensuel consécutif, et c’est que la chaîne principale de Mediaset mène sans interruption depuis un an et demi. De plus, au cours de ce deuxième mois de l’année, vos données se sont améliorées.

Telecinco mène février avec 14,9%, ce qui représente une amélioration de +1,3 point par rapport à janvier. Antena 3 conserve la deuxième position et le fait avec une légère amélioration en obtenant 11,8%, soit +0,1 point. La troisième place revient à La 1, qui enregistre 9,1%, en baisse de -1,1 point et en baisse à deux chiffres. laSexta (6,7%) recule de -0,2 point, dépassant un mois de plus à Cuatro, qui récolte 6,1% en grimpant de +0,3 point et signe ses meilleures données depuis juillet 2018. Le 2 reste à 2,8%

