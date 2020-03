Telecinco coupe le «samedi de luxe» en raison de la crise des coronavirus

La pandémie majeure de Coronavirus COVID-19 qui à ce jour reste imparable dans notre pays avec près de 25 000 cas infectés continuent d’avoir des conséquences également dans notre industrie audiovisuelle. Le tournage de toutes les séries et films espagnols a été interrompu, tout comme l’enregistrement des formats de divertissement. En parallèle, certains espaces ont été suspendus et ceux qui diffusent encore subissent d’importants changements pour s’adapter à la nouvelle situation en Espagne, ce qui nous oblige à soustraire les personnes confinées dans nos maisons au moins jusqu’à la fin mars, bien que la mesure devrait être prolongée en avril prochain.

Jorge Javier Vázquez dans ‘Saturday deluxe’

Mediaset Espagne a pris plusieurs mesures de confinement et parmi celles-ci est de réduire la durée de certains de ses espaces. Comme l’a annoncé officiellement le groupe audiovisuel, “Les galas et les programmes en direct aux heures de grande écoute sont réduits”. Cette mesure affecte donc les trois émissions hebdomadaires de «Survivors» («No Man’s Land» les mardis à Cuatro, les galas les jeudis à Telecinco et «Conexión Honduras» les dimanches à Telecinco) et aussi à ‘Saturday deluxe’. Ainsi, au fur et à mesure de sa progression sur la grille, ce samedi 21 mars, le programme animé par Jorge Javier Vázquez et produit par La Fábrica de la Tele réduit notamment sa durée et se terminera à 12:45, une heure plus tôt que d’habitude.

Maintenant, l’inconnu se pose en sachant quel sera le contenu du format, car dans le dernier épisode, nous avons vu que la crise des coronavirus faisait également partie de son récapitulatif, gagnant un poids important tout au long du programme. Maintenant, voir la nouvelle durée On ne sait pas si le poids des informations sur la pandémie de COVID-19 reste le même ou si le programme hébergé par Vázquez préfère privilégier un contenu plus proche du divertissement. comme les différents «poliDeluxe» de Conchita, les interviews liées à la presse rose ou les débats habituels sur tout ce qui s’est passé dans les cayes honduriennes de «Survivientes 2020».

Plus de mesures

Mais cette réduction de la durée des formats de grande écoute n’est pas la seule mesure que Mediaset Espagne ait prise pour l’instant. Le groupe de communication a également décidé d’arrêter la production de deux formats quotidiens Cuatro. L’émission de rencontres que Toñi Moreno héberge et produit Bulldog TV, «Femmes et hommes et vice versa», a fait ses adieux temporairement ce vendredi 20 février, le jour même où il a dû lui dire au revoir «La salle de panique». Le programme présenté par Nuria Marín est tombé de la grille jusqu’à ce que la crise des coronavirus soit surmontée. Ces deux arrêts représentent deux nouvelles mesures Compte tenu du problème qui existe en Espagne aujourd’hui.

