Telecinco présente «Save me cherry» pour clôturer le lancement de «Amar es primavera» de Divinity

Quand il a semblé qu’aucune autre version de “Save Me” ne pouvait être publiée, L’équipe de La Fábrica de la Tele et Mediaset España a surpris avec une nouvelle qui peut être vue pour la première fois le lundi 3 février à 16h00.. Telecinco sera présenté en avant-première sur le plateau “ Save me cherry: Amar es primavera ”, une livraison du magazine à succès qui sera spécial et dont la naissance survient pour couvrir la première de la nouvelle production turque de Divinity. De cette façon, comme cela s’est produit avec le lancement d’autres feuilletons en Turquie comme «Dolunay» ou «Kara Sevda», Le réseau principal de Mediaset diffusera également le premier épisode de celui-ci dans ‘Save Me’ à 16h00

«Sauve-moi la cerise»

L’objectif semble clair: capter l’attention du plus grand nombre de spectateurs afin qu’ils soient accrochés à l’émission de cette production turque qui arrive prête à révolutionner le quotidien de Divinity. De cette façon, à 16h00, le spécial “ Save me cherry: Amar es primavera ” (qui ne sera diffusé que ce lundi) commencera, qui durera moins d’une heure et cédera ensuite la place à “ Save me orange ” et “ Save me banana ”, qui gardera leur temps de diffusion et leur contenu original. Mediaset a donc voulu jouer avec un nouveau fruit qui complète la marque ‘Save me’ (cette fois d’une manière spéciale) et cette fois le fruit choisi a été la cerise, l’élément principal de toute la campagne promotionnelle de ‘Kiraz Mevsimi (L’amour est le printemps) »et cela est également promu avec le nom de« saison des cerises ». La fiction diffusera son deuxième épisode juste après mais uniquement dans Divinity. Il est à noter qu’une heure avant la première, le thème diffusera également un «Butterfly Hunter» dédié au feuilleton.

Un pari très fort

‘Amar es primavera’ arrive dans Telecinco et Divinity et le fait entre les mains de la célèbre actrice turque Özge Gürel, celui qui a été le protagoniste du succès ‘Dolunay’ que Divinity a publié il y a des mois et qui avait l’acteur Can Yaman comme co-star. La fiction diffusée sur FOX Turquie entre la mi-2014 et 2015 et produite par Süreç Film, met en vedette l’acteur Serkan Çayoglu en tant que co-star. Les deux seront dans la peau des deux protagonistes de cette histoire qui compte deux saisons de 59 épisodes au total. Comme la plupart des productions de Divinity, c’est une comédie romantique dans laquelle au-delà de la jalousie ou de la passion, on parle aussi d’amitié, de camaraderie et d’amour.

L’intrigue centrale de l’histoire

‘Amar es primavera’ met en vedette Öykü, un créateur de mode amoureux de Mete depuis toujours (Daghan Külegeç). Sa vie va prendre un virage à 180 degrés quand il décide de s’en éloigner pour commencer quelque chose avec son meilleur ami Seyma (Nilperi Sahankaya). Ce sera alors lorsqu’elle choisira de libérer un nouvel emploi … et même un nouvel amour! Öykü rejoindra une entreprise de mode qui coïncidera avec Ayaz (Serkan Çayoglu), partenaire et ami de l’Université de Mete, avec qui il commence à avoir une relation de plus en plus étroite. Les deux vont donc déclencher une idylle bien que le spectateur aura alors un grand doute: savoir si vraiment Mete finit par tomber amoureux d’Ayaz ou tout est une stratégie pour tromper à tous et cacher qu’il s’ensuit complètement gage de Mete.

.