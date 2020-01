Telecinco prolonge le «temps de remise» avec des diffusions lundi et mercredi en prime time d’accès

La maison la plus célèbre du petit écran a rouvert ses portes le dimanche 12 janvier. Il l’a fait avec la première de «The Time of Discount», une nouvelle réalité produite par Zeppelin qui a servi de réunion pour les participants de «GH VIP 7» Ils gardaient toujours des comptes en attente. Un lancement qui a fini par être un succès et c’est que le premier gala dirigé par Jorge Javier Vázquez a réussi à réunir 2182000 téléspectateurs et 18,1% de part, dépassant de loin la première de «OT 2020» qui, à la télévision espagnole, a dû se contenter de 1,8 million de téléspectateurs et une part de 13%.

Jorge Javier Vázquez dans «Le temps de la remise»

Contrairement à d’autres émissions de téléréalité de la chaîne, «Le temps de la remise» n’a ni «Limite 48 heures» ni débat hebdomadaire puisqu’il doit partager le grill dans Mediaset avec «L’île des tentations»Pour cette raison, le suivi qui se fait se fait uniquement via les réseaux sociaux et dans les différents magazines de la chaîne. Mais c’est quelque chose qui va changer et qui est, Mediaset Espagne élargira la téléréalité lundi et mercredi soir, comme FormulaTV l’a appris exclusivement. Telecinco réservera l’accès aux heures de grande écoute des deux nuits pour raconter la dernière heure de tout ce qui s’est passé dans la maison de Guadalix de la Sierra. Quelque chose qui a également fait par exemple dans «GH VIP 7».

Voir les bonnes performances du format ne surprend certainement pas cette décision. D’un côté, parfaitement “Live sans permission” le lundi et “Le peuple” le mercredi et d’autre part il parvient à parler encore plus du format. Au-delà de la diffusion sur 24 heures qui parvient à être une tendance quotidienne sur Twitter, la visibilité sur le petit écran est également nécessaire, ce qui semble se produire maintenant avec ces deux nouvelles émissions. De cette façon, ce sera beaucoup plus simple que la plupart des images générées dans l’espace sont commentées de manière plus directe et dans lequel, comme cela s’est produit dans la réalité précédente, Adara Molinero et Gianmarco sont sans aucun doute de grands protagonistes.

Première expulsion

Mais avant que cela n’arrive, «Le temps de la remise» vit ce dimanche 19 janvier, sa première nuit de nominations et d’expulsion. Tous les participants doivent désigner en face et le public décidera parmi les plus votés qui devrait quitter la maison de Guadalix de la Sierra. De plus, dans ce gala, nous saurons si Adara Molinero veut rester ou quitte comme annoncé précédemment, le premier jeu du boss sera fait à partir duquel le premier participant immunisé partira et tout ce qui s’est passé tout au long de la semaine dans la maison la plus célèbre sera analysé du petit écran.

