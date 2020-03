Telecinco récupère «Voici la tomate» dans une émission spéciale «Sauvez-moi»

S’il existe un format mythique dans le secteur cardiaque – à l’exception de la célèbre «Tombola» – c’est bien «Here is Tomato» présenté par Jorge Javier Vázquez et Carmen Alcayde sur les plateaux Telecinco. Et à la surprise des fans du duo télévisé, Le programme reviendra avec les deux dans l’après-midi de Mediaset.

Jorge Javier Vázquez et Carmen Alcayde présenteront «Save me Tomato»

Le retour aura lieu lundi 9 mars prochain, alors que le producteur La Fábrica de la Tele il convertira la troisième version de l’émission de l’après-midi, «Save Me Banana», diffusée entre 20 h 00 et 20 h 50, «Here is Tomato», récupérant l’essence du format qu’ils ont publié entre 2003 et 2008.

‘Save me Banana’ deviendra définitivement ‘Save me Tomato’

Comme l’a confirmé la chaîne, lundi, ils auront la présence de l’ensemble des présentateurs sur le plateau, assis à la célèbre table des programmes et ils auront des liens avec trois de leurs reporters emblématiques -Mar Torres, Miquel Serra et Alfonso Ferrandis-, en plus d’utiliser une partie de ses graphismes dans le décor.

Mais il semble que le changement ne sera pas momentané, mais cette spéciale de «Voici la tomate» Ce n’est que le début de «Save Me Tomato», un nouveau nom qui aura le format de Telecinco après avoir détenu le nom de «Save Me Banana» pendant plusieurs mois, et cela restera en permanence dans l’après-midi de Mediaset.

.