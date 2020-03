Telecinco remplace «El Tirón» par ses programmes d’information, sans la présence de Pedro Piqueras

Telecinco a provoqué la perplexité des spectateurs ce mercredi 11 mars en modifiant votre horaire sans préavis. Après avoir terminé la diffusion de «Sálvame Tomate», le réseau n’a pas diffusé un nouvel épisode de «El Tirón», le concours présenté par Christian Gálvez, comme il le faisait auparavant. Au lieu de cela, l’espace chargé de le remplacer était «Informativos Telecinco 21:00», qui a été avancé à 20h45, vingt-cinq minutes avant l’heure habituelle.

Pedro Piqueras dans «Informativos Telecinco»

Cependant, ce n’était pas le seul changement. Carlota Corredera, présentatrice de l’émission produite par La Fábrica de la Tele, a également été surprise en cédant directement la parole à la journaliste Isabel Jiménez, qui a accueilli les programmes d’information au lieu de Pedro Piqueras, le visage habituel du format lors des soirées Telecinco. Le présentateur va bien, mais “il avait un problème”, ce qui implique qu’il devrait traiter d’autres questions, selon The Huff Post.

Cette modification imprévue semble avoir même surpris le groupe Mediaset Espagne, car via le compte officiel «Save me» sur Twitter, l’émission du concours a été annoncée: «Nous vous laissons avec« El Tirón ». Merci d’être là avec nous tous les après-midi. Jusqu’à demain! De plus, l’émission animée par Christian Gálvez a également appelé le public le mardi 10 mars dernier pour le lendemain sur le même réseau social: “Fin d’El Tirón aujourd’hui! Nous reviendrons demain avec une nouvelle émission!”.

Changements dus au coronavirus

Le fait de faire avancer «Informativos Telecinco» était dû à une cause de l’agenda informatif en raison de la situation actuelle du coronavirus et, comme le groupe de communication l’a expliqué à FormulaTV, est dû au besoin d’informations à jour sur la maladie, il est donc possible que la newsletter revienne à son horaire habituel dans les prochains jours. Et ce n’est pas la seule modification qui a provoqué l’épidémie. Tel que rapporté par David Cantero, dans l’édition de midi du format, il y aura un seul présentateur dans le but d’arrêter la propagation du virus, qui jusqu’à présent avait Isabel Jiménez et lui comme responsables de la gestion de l’espace dans cette tranche horaire. L’idée avec cette mesure est de réduire l’équipement à l’indispensable pour éviter les contagions.

.