Telegram ajoute une nouvelle option pour répondre aux sondages

Telegram vient d’ajouter une option qui nous rappelle qu’elle est l’une des applications de messagerie les plus complètes, encore plus que WhatsApp. Eh bien, quand ils ont vu que les enquêtes dans leurs canaux d’application fonctionnaient Ils ont décidé qu’il était temps d’ajouter les sondages directement aux groupes et aux chats. C’est vrai, maintenant vous pouvez faire des sondages sur Telegram, et ici nous vous expliquons comment les utiliser.

Nous vous recommandons également: Recevez les nouvelles les plus importantes du Code Spaghetti sur Telegram

Dans sa dernière mise à jour Telegram a ajouté l’option de faire plusieurs types d’enquêtes: sondages dans lesquels tout le monde peut voir les réponses (jusqu’à présent, les sondages Telegram étaient privés), sondages dans lesquels vous pouvez choisir plus d’une réponse et sondages qui servent de petits questionnaires et quiz, dans lesquels il y a une réponse correcte que le destinataire Vous devez choisir.

Pour les utiliser, il vous suffit de faire ce qui suit:

Ouvrez le chat du groupe dans lequel vous souhaitez effectuer une enquête

Appuyez sur le bouton pour ajouter un fichier, le petit clip dans le coin inférieur gauche de l’écran de discussion

Sélectionnez “Sondage”

Remplissez la question et les multiples options

Sélectionnez également si vous souhaitez que les réponses soient privées ou si vous souhaitez les envoyer sous forme de quiz.

Vous pouvez effectuer une enquête Telegram sur les canaux et les groupes. Ils ne sont pas disponibles dans les chats privés (c’est-à-dire dans lesquels seuls vous et un de vos amis) parce qu’ils “se sentent seuls dans les chats privés”.

De plus, la nouvelle fonction d’enquête peut être utilisée par les développeurs pour programmer des robots et envoyer des questionnaires et des questionnaires à différentes personnes.

.