Telegram crée un processus de vérification pour les nouvelles sur les coronavirus

L’un des nombreux problèmes que la pandémie COVID-19, provoquée par le nouveau coronavirus, a déclenché est l’excès d’informations, mais surtout les fausses nouvelles. Par exemple, il suffit d’ouvrir les chats de vos groupes familiaux et de voir la quantité de fausses nouvelles envoyées. Heureusement pour nous, Telegram, il fait sa part pour la diffusion d’informations véridiques et vient de créer un processus de vérification simplifié pour ses utilisateurs.

Selon un communiqué de la société publié sur son blog, Telgram est au courant de la quantité d’informations diffusées via ses canaux. Et ils assurent que, récemment, ils ont remarqué un nouveau type de chaîne qui gagne en popularité. Ils font référence à ceux créés par les ministères de la santé du monde entier. “L’Inde, la Malaisie, Israël et de nombreux autres pays envoient désormais des nouvelles, des avertissements et des conseils via Telegram”, indique le rapport. Et ils continuent:

“Pour aider les utilisateurs à distinguer les sources fiables des fausses nouvelles, nous lançons aujourd’hui un processus de vérification simplifié. Si vous avez vérifié des comptes sur d’autres services de médias sociaux, contactez simplement notre nouveau @VerifyBot pour obtenir un badge de vérification pour votre chaîne, groupe ou bot “.

Telegram est convaincu que l’information est l’arme la plus puissante dans la lutte pour la santé mondiale, “au moins jusqu’à ce que nous recevions un vaccin”, donc:

“Pour faire notre part, nous avons envoyé des notifications à tous les utilisateurs dans les pays qui ont des canaux officiels avec des mises à jour sur le virus, proposant de rejoindre.”

Encore une chose, la plate-forme de messagerie fait appel aux travailleurs des ministères de la santé de chaque pays qui souhaitent promouvoir leur chaîne pour le vérifier en utilisant @VerifyBot et en contactant le compte corona@telegram.org.

