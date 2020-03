Telemadrid annule «El Madroño» et prépare un nouveau format avec Carmen Alcayde

Le grill quotidien de Telemadrid vivra un changement important après Pâques. La direction de la chaîne publique a décidé de se passer de l’un de ses formats les plus consultés chaque jour: «El Madroño». Bien que des semaines auparavant, nous savions qu’il était prévu de modifier la production du format et, par conséquent, de renoncer à David Valldeperas dans sa présentation; Il semble que ce changement ira beaucoup plus loin. Telemadrid prépare un renouvellement absolu de la bande et a donc décidé de publier un programme totalement différent pour occuper la bande d’accès aux heures de grande écoute.

David Valldeperas et Carmen Alcayde, présentateurs de «El Madroño»

De cette façon, à mesure que La Vanguardia avance, Telemadrid a commandé à l’usine La Cometa Producciones un nouveau programme pour son créneau horaire de pré-prime. Il a été décidé d’éliminer définitivement la marque «El Madroño» et de parier sur un nouveau nom. Malgré cela, oui Carmen Alcayde restera à la pointe du nouveau pari. Il semble que les responsables du public ont l’intention de maintenir le public fidèle qui a l’espace et, par conséquent, ils continueront d’avoir l’un de leurs visages les plus reconnaissables. Ce sera sans aucun doute la parfaite continuité entre l’un et l’autre, qui sera lancée après la Semaine Sainte.

Ce nouveau pari, dont le nom n’a pas encore été décidé, mettra également en vedette deux présentateurs bien que pour l’instant l’identité de la personne qui occupe le trou de Valldeperas soit inconnue. Ce média affirme qu’il n’est pas exclu qu’il puisse également être le directeur de «Save me», mais compte tenu de son étroite union avec La Fábrica de la Tele, il serait surprenant qu’il accepte de participer à l’espace qui remplace la production de l’usine dans laquelle il travaille. D’un autre côté, il semble que Ce nouvel espace ouvrira son contenu au-delà de la presse rose et c’est que selon La Vanguardia, il racontera aussi tout sujet qui a un intérêt minimum pour les spectateurs.

Double perte pour la TV Factory

Avec la fin de «El Madroño», La Fábrica de la Tele fait face à la deuxième annulation de son propre format de la chaîne régionale de Madrid. Il y a quelques semaines, Telemadrid a choisi de se soustraire à la production de l’espace nostalgique «Empreintes d’éléphant». Depuis février dernier, elle a été renommée simplement «Footprints» et est produite par Kometa Productions. De cette façon, Le producteur a maintenant vécu un cas très similaire: l’annulation d’un espace pour en émettre un autre similaire dans la même bande d’émission. Dans le même temps, La Fábrica de la Tele a également perdu «Butterfly Hunter» dans Divinity bien que dans ce cas, Mediaset Espagne l’ait récompensé avec «The Panic Room» dans le thème et dans Cuatro.

