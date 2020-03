Telemadrid suspend «El madroño», «Ça se passe» et sept autres formats en raison de la crise des coronavirus

Grave crise sanitaire et économique à laquelle est confrontée la planète entière. L’expansion rapide de COVID-19 a mis toute notre société en échec et c’est qu’aujourd’hui nous sommes confrontés à un virus imparable dont les principales sources sont la Chine, l’Italie et l’Espagne. Notre pays accumule à ce jour 9 428 cas de contagion, 335 morts et 530 récupérés, étant la Communauté de Madrid, la plus touchée de l’État avec la moitié des cas. Cette grave crise sanitaire a contraint le gouvernement à mettre l’ensemble de l’État en alerte, en appliquant une série de mesures qui ont également déjà de graves répercussions dans notre industrie audiovisuelle.

David Valldeperas et Carmen Alcayde, présentateurs de «El madroño»

Lors de l’annulation de toutes les premières de films prévues pour ces mois de mars, ajoute l’arrêt du tournage de toutes les séries espagnoles et la suspension d’innombrables formats de divertissement. La plupart des chaînes priorisent les informations sur leurs grilles respectives et donc un bon nombre de programmes de divertissement sont supprimés. De plus, l’impossibilité d’avoir un public dans les studios et d’avoir des équipes pleinement opérationnelles dans la production des différents paris a fait que la majorité du réseau suspend de nombreux programmes.

C’est le cas de Telemadrid, qui a décidé de miser sur l’information et le service public tout au long de son grill. De cette façon, La production et la diffusion de «El Madroño», «Ça se passe», «Madrileños por el Mundo», «La scale» et «Mi Cámara y yo» ont été temporairement annulées., des formats ajoutés à ‘LaOtra Agenda’, ‘Huellas’, ‘De todo corazón’ et ‘With very care’ qui ont déjà été annulés vendredi 13 mars dernier par le réseau public. En parallèle, L’émission de «Madrid Directo» a été renforcée, qui se concentrera exclusivement sur la crise des coronavirus et que désormais il aura un aperçu d’une demi-heure de 15h à 15h30, qui s’ajoute à son édition du soir de 19h15 à 20h30. De plus, les samedis et dimanches, l’espace parie sur une édition spéciale de 19h50 à 20h30.

Nouveau format de service public

Parallèlement à cette batterie d’annulations, Telemadrid ouvrira une nouvelle bande d’informations en direct de 21h30 à 22h30 avec le journaliste Alipio Gutiérrez afin que les spectateurs et les citoyens de la Communauté de Madrid puissent canaliser leurs doutes et leurs questions concernant COVID-19. Des spécialistes de la santé, du droit, de l’éducation et des experts se réuniront dans ce nouveau programme qui réaffirme l’engagement de Telemadrid envers le service public. D’autre part, il convient de noter que LaOtra de Telemadrid varie également considérablement son contenu avec «LaOtra Mini», un conteneur qui offrira sept heures et demie par jour du contenu pour enfants.

.