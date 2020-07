Televisa ferme ses portes à Marco Antonio Regil pour être allé à Tv Azteca | Instagram

Le célèbre pilote Marco Antonio Regil ne pourra plus retourner à la chaîne de télévision qui lui a donné du travail pendant tant d’années après son trahison en allant à https://www.show.news/buscar.html?search=Tv+AztecaTv Azteca et sans aucun doute il est terriblement affecté économiquement.

Marco Antonio Regil traverse une temps assez difficile, car apparemment Televisa ne pouvait pas lui pardonner qui est allé à l’autre société.

C’est pourquoi ils ont maintenant préféré pilote Héctor Sandarti pour le nouveau programme Minute pour gagner VIP.

Il est à noter que Regil était le favori de Televisa depuis plus de 20 ans, mais maintenant la même entreprise l’a rejeté après avoir annoncé Sandarti comme son nouveau pilote.

En outre, il a été dit que Marco Antonio Regil est indigné après avoir appris que le chauffeur guatémaltèque avait supprimé son poste.

Aussi, Marco Antonio a perdu son exclusivité avec Televisa en 2017, donc à partir de ce moment, tout s’est effondré pour le conducteur.

En effet, après avoir essayé de trouver un emploi à TV Azteca et des rumeurs selon lesquelles il viendrait à La Academia, mais jamais matérialisé et il a dû se rendre aux États-Unis pour chercher un emploi où il a rejoint l’équipe de ..

Depuis plusieurs années, il a été mentionné qu’il existe un certain rivalité entre ces deux pilotes et tout a commencé comme un secret de polichinelle, mais maintenant cela a pris racine.

Et c’est que sa carrière va de mal en pis, car au mois de janvier il a lancé un nouveau programme de concours en .Mais ça devait être abandonné à cause de l’éventualité et il n’a toujours pas d’emploi.

Les émissions qui l’ont rendu célèbre sont The Price is Right et Family Feud aux États-Unis, ainsi que « Everybody Believes You Know », « Mon rêve est la danser « , » Telethon « , » Atínale Al Precio « et » 100 Latinos Diieron « entre autres.