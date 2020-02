Télévisions: «Doctor Who» sera-t-il renouvelé pour la saison 13?

HISTOIRES CONNEXES

Le docteur est là, dans un avenir prévisible.

Malgré une forte baisse des cotes d’écoute par rapport à la saison précédente, Doctor Who n’est pas en danger d’être TARDISpatched, un responsable de la BBC a précisé lundi.

Doctor Who a ouvert la saison 12 le jour du Nouvel An avec 4,9 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni, en baisse de 40% par rapport au début bien surveillé de Jodie Whittaker en octobre 2018 en tant que treizième docteur. Depuis lors, l’audience de cette saison a diminué presque chaque semaine au Royaume-Uni, l’avant-dernier épisode de dimanche atteignant un minimum de 3,7 millions.

De manière similaire, Stateside sur BBC America, cette saison a jusqu’à présent totalisé en moyenne 536 000 téléspectateurs (sur huit épisodes), en baisse de 40% par rapport à la saison 11.

Malgré tout, la contrôleuse dramatique de la BBC, Piers Wenger, soutient la série de science-fiction emblématique – tandis que Whittaker a déclaré qu’elle était à bord pour une autre saison, en cas de renouvellement.

“J’ai travaillé sur Doctor Who moi-même et je l’ai produit pendant de nombreuses années et je peux honnêtement dire que je ne pense pas qu’il soit en meilleure santé sur le plan éditorial”, rapporte Wenger comme disant lundi lors d’un événement à Londres. «Les valeurs de production n’ont jamais été aussi bonnes.

“C’est un spectacle incroyablement important pour le jeune public, il est toujours regardé par les familles dans un monde où il y a moins de spectacles qui ont le pouvoir de le faire”, a-t-il ajouté. “Ce sera toujours un spectacle important pour nous et nous sommes très loin de vouloir le reposer.”

