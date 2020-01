Télévisions du dimanche 12 janvier: «NCIS Los Angeles», saison 11

HISTOIRES CONNEXES

God Friended Me de CBS ce dimanche a attiré 6,2 millions de téléspectateurs au total et une note de démonstration de 0,8, en hausse de 15 et 100% par rapport aux plus bas de la série établis la semaine dernière contre les Golden Globes.

En partant de cela, NCIS: Los Angeles (6,3 mil / 0,8) a également connu une reprise spectaculaire, passant de son plus bas historique en face des Globes à son plus haut niveau cette saison.

Ailleurs dimanche….

LA CW | Les Critics Choice Awards (1,2 mil / 0,2) ont baissé de 25 et 33% par rapport à l’année dernière; voir la liste des gagnants.

ABC | AFV (4,3 mil / 0,7) et Kids Say the Darnedest Things (2,9 mil / 0,5) ont été stables, tandis que Shark Tank (2,8 mil / 0,5) a chuté.

FOX | En tête du match éliminatoire divisionnaire de la NFL de Seattle / Green Bay (qui a attiré bien au nord de 30 millions de téléspectateurs), Bob’s Burgers et la finale de Bless the Harts ont fait des chiffres gonzo; Imma va attendre et voir ce qui est officiellement annoncé.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.