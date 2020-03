Télévisions du dimanche 15 mars: «Dieu m’a sauvé», «The Wall», saison 3

God Friended Me de CBS ce dimanche a attiré un peu plus de 6 millions de téléspectateurs au total, avec une note de 0,6, marquant sa plus grande audience depuis le 12 janvier, tout en progressant d’un dixième de la semaine de démonstration.

À la suite de cela, un épisode spécial de NCIS: La Nouvelle-Orléans (6,3 mil / 0,6) a livré le meilleur public de la série jusqu’à présent (et a égalé les derniers chiffres de NCIS: LA), tandis que son épisode régulièrement programmé a fait 5,9 mil / 0,6, également en hausse d’un dixième par rapport à la semaine dernière.

Autre part….

ABC | American Idol (7,5 mil / 1,3) a ajouté des globes oculaires tout en restant stable dans la démo, dominant dimanche dans les deux mesures. Le Rookie (5,2 mil / 0,8) a attiré son deuxième plus grand public de tous les temps alors qu’il était stable dans la démo.

LA CW | Batwoman (783K / 0,2) et Supergirl (663K / 0,2) étaient tous deux stables dans la démo.

NBC | The Wall a ouvert sa troisième saison avec 3,3 millions de téléspectateurs et une note de 0,6, en forte baisse par rapport à sa moyenne de deuxième année (5 mil / 1,0) et marquant les plus bas de la série. (Cela dit, NBC note que The Wall a attribué à la plage horaire sa meilleure note non sportive depuis le 24 février 2019). Little Big Shots (2,7 mil / 0,4) et la liste de lecture de Zoey (2 mil / 0,4) étaient tous deux stables, tandis que Good Girls (1,9 mil / 0,4) plongeait d’un dixième.

FOX | Après une rediffusion de Masked Singer, The Simpsons (1,7 mil / 0,6), Bob’s Burgers (1,6 mil / 0,6) et Family Guy (1,7 mil / 0,7) ont tous augmenté par rapport aux plus bas de la semaine dernière, tandis que Duncanville (1,2 mil / 0,4) ) était stable.

