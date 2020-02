Télévisions du dimanche 16 février: première de la saison 18 d’American Idol

HISTOIRES CONNEXES

Dans les derniers classements télévisés, American Idol d’ABC a ouvert la saison 18 avec 8,1 millions de téléspectateurs au total et une cote de démonstration de 1,5, en baisse de seulement 7 et 12% par rapport à sa précédente première et dominant dimanche soir dans les deux mesures. (Lire le récapitulatif.)

Ailleurs, sur ce premier spectacle «normal», non récompensé / Super Bowl Sunday depuis un certain temps….

CBS | De retour des pauses de cinq semaines, God Friended Me (5,4 mil / 0,4) a chuté pour correspondre aux plus bas de la série, tandis que NCIS: Los Angeles (6 mil / 0,6) a également baissé. NCIS: La Nouvelle-Orléans a baptisé sa nouvelle maison du dimanche avec 5,2 mil et 0,5, marquant facilement des creux de série, mais une légère amélioration par rapport à la moyenne de la course d’adieu de Mme la secrétaire (4,3 mil / 0,4) dans la plage horaire.

NBC | La première de la plage horaire régulière de Zoey Extraordinary Playlist (2 mil / 0,4, qualité moyenne de lecteur TVLine “A”) a baissé de 26 et 33% par rapport à la prévisualisation de la série il y a des siècles. À la suite de cela, Good Girls (2 mil / 0,4, catégorie de lecteur TVLine «A») est revenu en baisse, correspondant aux plus bas de la série avec sa première saison 3.

LA CW | Batwoman (859K / 0,2, lire le récapitulatif) semble avoir rebondi par rapport aux creux de la série du dernier épisode. Supergirl (668K / 0,2) était stable dans la démo tout en attirant son plus petit public.

FOX | Les Simpsons (2 mil / 0,7) sont remontés, tandis que Bob’s Burgers (1,5 mil / 0,6) et Family Guy (1,6 mil / 0,6) ont tous deux perdu du terrain. Duncanville a fait ses débuts à 1,5 mil / 0,5, bien en dessous de la moyenne d’automne de Bless the Harts.

