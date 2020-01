Télévisions du dimanche 19 janvier: première «911: Lone Star», «Batwoman»

HISTOIRES CONNEXES

La première de 9-1-1: Lone Star de Fox dimanche soir a attiré 11,5 millions de téléspectateurs au total et une cote de démo de 3,2 (par finale Nielsen) avant le match de championnat NFC entre les 49ers et les Packers. Cela est en forte hausse par rapport à ce que The Resident de Fox a fait ses débuts à (8,7 mil / 2,6) dans le même intervalle de temps il y a deux ans, mais bien loin des performances de la renaissance des X-Files (16,2 mil / 6,1) en 2016.

(Pour les finalistes là-bas, Magnum PI a fait 8,8 mil et 2,4 il y a un an, menant hors de la couverture des matchs de championnat AFC de CBS, tandis que CBS ‘Hunted – rappelez-vous cela? en 2017.)

Les lecteurs de TVLine ont donné 9-1-1: Lone Star, qui baptise son créneau horaire régulier ce soir à 8 / 7c, une note moyenne de «B.»

Ailleurs dimanche, par ressortissant rapide:

LA CW | Batwoman (777K / 0,2, note moyenne des lecteurs de TVLine «A-») a reculé de 22 et 33% par rapport à sa finale d’automne, marquant ainsi des creux pour la série. Supergirl (830K / 0,2, qualité lecteur “B”) a baissé quelques globes oculaires tout en restant stable dans la démo.

ABC | AFV (3,9 mil / 0,5) et Kids Say the Darnedest Things (2,8 mil / 0,4) ont chuté, tandis que Shark Tank (2,7 mil / 0,5) était stable.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.