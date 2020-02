Télévisions du dimanche 23 février: «The Rookie» Winter Premiere, «Supergirl No 100

HISTOIRES CONNEXES

De retour d’une pause de 11 semaines mais maintenant à la sortie d’American Idol (alias le programme de divertissement le plus regardé et le mieux noté de dimanche), The Rookie d’ABC a réduit son deuxième public en importance (4,9 millions de téléspectateurs au total) tout en obtenant sa note la plus élevée en près d’un an (0,8, en hausse de 33% par rapport à sa finale d’automne).

En ouvrant la soirée ABC, AFV (6,2 mil / 1,0) a augmenté de 25% dans la démo, tandis qu’Idol (7,5 mil / 1,4, lire le récapitulatif) a chuté d’un dixième de son ouverture de saison mais a toujours dominé dimanche.

Autre part….

LA CW | Batwoman (816K / 0,2) et l’épisode 100 de Supergirl (667K / 0,2, lire le récapitulatif) étaient tous deux stables dans la démo, ce dernier ajoutant quelques globes oculaires.

NBC | La playlist de Zoey (2 mil / 0,5) est apparue dans la démo, tandis que Good Girls (1,8 mil / 0,4) était stable.

CBS | God Friended Me (6 mil / 0,6) a rebondi par rapport aux plus bas de la semaine dernière, NCIS: Los Angeles (6,2 mil / 0,6) a été stable et NCIS: New Orleans (5,6 mil / 0,6) a grimpé.

FOX | Les Simpsons (1,8 mil / 0,6) ont chuté, Duncanville (1,4 mil / 0,5) et Family Guy (1,6 mil / 0,6) ont été stables, et Bob’s Burgers (1,6 mil / 0,7) a augmenté.

