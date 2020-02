Télévisions du jeudi 27 février: «Tommy» «adjoint» «Greys Anatomy»

Dans les dernières classifications télévisées, Tommy de CBS – après un bloc de deux heures de rediffusions de sitcom – a livré 4,6 millions de téléspectateurs au total et une note de 0,5, en remontant d’un dixième dans la démo pour marquer sa meilleure note à ce jour.

Ailleurs jeudi….

ABC | La station 19 (6,6 mil / 1,0), Grey’s Anatomy (6 mil / 1,1, lire le récapitulatif et obtenir le scoop de sortie d’Alex) et A Million Little Things (3,7 mil / 0,6, lire le récapitulatif) étaient tous stables, la S19 offrant la plus grande audience de jeudi et Grey remporte la victoire démo nocturne.

LA CW | L’audience de Katy Keene a chuté pour une troisième semaine consécutive (à 488 000), alors que le drame de première année s’accrochait fermement à sa cote de démo de 0,1.

FOX | Last Man Standing (4,1 mil / 0,7) et Outmatched (2,5 mil / 0,5) étaient stables, tandis que Deputy (3,6 mil / 0,6) a augmenté.

NBC | Superstore (2,6 mil / 0,6) et Brooklyn Nine-Nine (1,8 mil / 0,5, lire le récapitulatif) ont chuté, tandis que Will & Grace (2,1 mil / 0,4) et Endetted (1,5 mil / 0,4) sont restés stables. SVU (3,3 mil / 0,6) a célébré son renouvellement pour trois saisons (!) En égalant sa série en bas de la démo (dernier hit le 6 février).

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

